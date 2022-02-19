Migros marketlerinin sahibi kim? Migros Ticaret A.Ş. tarihçesi

19 Şubat 2022 Cumartesi, 18:53

Türkiye’deki en büyük zincir marketlerden biri olan Migros Ticaret A.Ş. 1954 yılında İstanbul Belediyesi’nin almış olduğu bir kararla kuruldu. Kurulurken İsviçre’de bir benzeri olan ve “Ucuzluğun Kralı” sloganı ile bilinen bir teşkilat örnek alınarak kuruldu. Amaç, İstanbul’da tanzim satışlar yapmaktı. Bu nedenle açılışında İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı bizzat bulundu.

Migros’un Tarihçesi

1954 yılında kurulan Migros Ticaret A.Ş. 1975 yılında Koç Holding tarafından satın alındı. Bizzat Vehbi Koç’un isteği ve yönlendirmesi ile alınan bu şirket 1990 yılının sonlarından itibaren büyük mağazacılık politikasına başladı ve 1991 yılında da şirket halka açıldı. Migros 2005 yılında başka bir perakende market zinciri olan Tansaş’ı satın aldı.

Koç Holding, 2007 yılı itibari ile Migros Ticaret A.Ş.’yi satışa çıkardı. 2008 yılında da Moonlight Capital SA isimli İngiltere menşeili bir şirket Migros Ticaret A.Ş.’yi satın aldı. 2015 yılında ise şirketin hisselerinin %40,25’ini Anadolu Grubu satın aldı.

10 Haziran 2016 tarihinde Migros, Teco Kipa’nın %95,5’ini 302 milyon liraya satın aldığını açıkladı. 16 Mart 2018 tarihinde ise Makro Market’in sahip olduğu 56 Uyum Market şubesini ve Antalya’da faaliyet gösteren 17 Makro Market şubesini 105 milyon lira karşılığında satın aldığını açıkladı. Bu satın almalarla beraber Migros bünyesinde 48 süpermarket, 48 hipermarket, 72 Express mağaza ve toplamda 320 bin metrekare net satış alanı olduğunu açıkladı. Yurtiçinde bulunan toplam 30 AVM ise yine Migros bünyesindedir.

Migros tarihindeki eleştiriler ve yaşanan olumsuzluklar

Kocaeli şubesindeki bir ilçe deposunda çalışan görevliler, Migros’un kendilerine sunmuş olduğu şartları kabul etmedikleri için ücretsiz izine çıkarıldı. Ayrıca mobbing de dahil olmak üzere türlü tacizlere maruz kaldılar. Bir çalışan Migros mağazaları ile depoları arasında oldukça fark olduğunu, depolarda fare ve kedi pisliklerinin olduğunu açıkladı. Çalışanlar bu sebeplerle eylemler yaptılar.

Migros’un Beylikdüzü şubesinde bir çalışanın Covid-19’a yakalanmasından dolayı, o çalışan ile temasta bulunan 10 görevli de karantinaya alındı. Karantinanın üçüncü gününde çalışanın işe gelmesi gerektiğini söyleyerek, mağaza revirinde ayaküstü testler yaparak belirti göstermeyenlerin çalışmaya devam edeceğini, gösterenlerin ise ücretsiz izine çıkarılacağı söylendi.

Migros Gebze şubesinde bulunan bazı işçiler sendikalı oldukları gerekçesi ile işten çıkarıldı.

Migros’tan alışveriş yapan bir müşterinin şikayetvar internet sitesine yazdığına göre, almış olduğu bir ürünün pişmesinden sonra içinden böcek çıktı.

Migros’un Esenyurt deposunda başlayan ve bütün Migros çalışanlarına yayılan direnişte depo içerisindeki eyleme polis müdahale etti. Depo içinde yapılan polis saldırıları ve gözaltıları sonrasında da Anadolu Grubu şirket sahibi Tuncay Özilhan işçiler tarafından eleştirildi.

Son olarak, bugün Migros işçileri haklarını alamadıkları için ve haksız yere işten çıkarılan çalışma arkadaşlarının tekrar işe alınması için şirket sahibi Tuncay Özilhan’ın evinin önünde eylem yaptı. Polis müdahale ile karşılaşan işçilerden 100’den fazlası ters kelepçe ile gözaltına alındı ve darp edildi.