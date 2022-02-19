Migros marketlerinin sahibi kim? Migros Ticaret A.Ş. tarihçesi
Son zamanlarda şirket politikaları açısından gündemden düşmeyen Migros marketler zincirinin sahibinin kim olduğu merak konusu oldu. Şuan Anadolu Grubu bünyesinde bulunan Migros’un şirket sahibi Tuncay Özilhan. İşte Migros Ticaret A.Ş.’nin ve daha önce de yaşanan olumsuzlukların tarihçesi.
Türkiye’deki en büyük zincir
marketlerden biri olan Migros Ticaret A.Ş. 1954 yılında İstanbul Belediyesi’nin
almış olduğu bir kararla kuruldu. Kurulurken İsviçre’de bir benzeri olan ve “Ucuzluğun
Kralı” sloganı ile bilinen bir teşkilat örnek alınarak kuruldu. Amaç, İstanbul’da
tanzim satışlar yapmaktı. Bu nedenle açılışında İstanbul Valisi ve Belediye
Başkanı bizzat bulundu.
Migros’un Tarihçesi
1954 yılında kurulan Migros
Ticaret A.Ş. 1975 yılında Koç Holding tarafından satın alındı. Bizzat Vehbi Koç’un
isteği ve yönlendirmesi ile alınan bu şirket 1990 yılının sonlarından itibaren
büyük mağazacılık politikasına başladı ve 1991 yılında da şirket halka açıldı. Migros
2005 yılında başka bir perakende market zinciri olan Tansaş’ı satın aldı.
Koç Holding, 2007 yılı itibari
ile Migros Ticaret A.Ş.’yi satışa çıkardı. 2008 yılında da Moonlight Capital SA
isimli İngiltere menşeili bir şirket Migros Ticaret A.Ş.’yi satın aldı. 2015
yılında ise şirketin hisselerinin %40,25’ini Anadolu Grubu satın aldı.
10 Haziran 2016 tarihinde Migros,
Teco Kipa’nın %95,5’ini 302 milyon liraya satın aldığını açıkladı. 16 Mart 2018
tarihinde ise Makro Market’in sahip olduğu 56 Uyum Market şubesini ve Antalya’da
faaliyet gösteren 17 Makro Market şubesini 105 milyon lira karşılığında satın
aldığını açıkladı. Bu satın almalarla beraber Migros bünyesinde 48 süpermarket,
48 hipermarket, 72 Express mağaza ve toplamda 320 bin metrekare net satış alanı
olduğunu açıkladı. Yurtiçinde bulunan toplam 30 AVM ise yine Migros bünyesindedir.
Migros tarihindeki eleştiriler
ve yaşanan olumsuzluklar
Kocaeli şubesindeki bir ilçe
deposunda çalışan görevliler, Migros’un kendilerine sunmuş olduğu şartları
kabul etmedikleri için ücretsiz izine çıkarıldı. Ayrıca mobbing de dahil olmak
üzere türlü tacizlere maruz kaldılar. Bir çalışan Migros mağazaları ile
depoları arasında oldukça fark olduğunu, depolarda fare ve kedi pisliklerinin
olduğunu açıkladı. Çalışanlar bu sebeplerle eylemler yaptılar.
Migros’un Beylikdüzü şubesinde
bir çalışanın Covid-19’a yakalanmasından dolayı, o çalışan ile temasta bulunan
10 görevli de karantinaya alındı. Karantinanın üçüncü gününde çalışanın işe
gelmesi gerektiğini söyleyerek, mağaza revirinde ayaküstü testler yaparak
belirti göstermeyenlerin çalışmaya devam edeceğini, gösterenlerin ise ücretsiz
izine çıkarılacağı söylendi.
Migros Gebze şubesinde bulunan
bazı işçiler sendikalı oldukları gerekçesi ile işten çıkarıldı.
Migros’tan alışveriş yapan bir
müşterinin şikayetvar internet sitesine yazdığına göre, almış olduğu bir ürünün
pişmesinden sonra içinden böcek çıktı.
Migros’un Esenyurt deposunda
başlayan ve bütün Migros çalışanlarına yayılan direnişte depo içerisindeki
eyleme polis müdahale etti. Depo içinde yapılan polis saldırıları ve gözaltıları
sonrasında da Anadolu Grubu şirket sahibi Tuncay Özilhan işçiler tarafından
eleştirildi.
Son olarak, bugün Migros işçileri
haklarını alamadıkları için ve haksız yere işten çıkarılan çalışma
arkadaşlarının tekrar işe alınması için şirket sahibi Tuncay Özilhan’ın evinin
önünde eylem yaptı. Polis müdahale ile karşılaşan işçilerden 100’den fazlası
ters kelepçe ile gözaltına alındı ve darp edildi.
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