Milas'a 'Ağaoğlu' kancası: Başkan Tokat, Milas'taki oyunun perde arkasını açıkladı
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından Muğla’nın Milas ilçesinde yapılacak yaklaşık 30 bin kişilik kent projesinin perde arkasını Cumhuriyet TV'ye anlattı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, Ali Ağaoğlu’nun sahip olduğu Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından yapılması planlanan yaklaşık 30 bin kişilik kent projesi gündeme gelmiş ve Milas ve Bodrumlu yurttaşlar tepki göstermişti.
Ali Ağaoğlu’nun Muğla-Milas’ta yapmaya hazırlandığı ve bölgede büyük sorunlara neden olacağı gerekçesiyle kamuoyundan tepki alan “Muğla- Milas Turizm Yerleşkesi” projesiyle ilgili şirketten açıklama yapılmıştı.
Projenin tamamının uluslararası standartlara çerçevesinde yapılacağı ve dünyaca kabul edilmiş olan çevreye duyarlı uluslararası USGBC (US Green Building Council) tarafından verilen LEED-ND (Leed for Neighborhood Development) sertifikasının gerektirdiği esaslara göre planlandığı ileri sürülen açıklamada, projede hiçbir kamu ve belediye kaynağının kullanılmayacağı iddia edilmişti.
BAŞKAN TOKAT, OLAYIN PERDE ARKASINI ANLATTI
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla'nın Milas ilçesinde Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından yapılması planlanan yaklaşık kent projesinin perde arkasını Cumhuriyet TV'ye anlattı.
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