Milas'ın çam fıstığı gram altınla yarışıyor
Muğla’nın Milas ilçesinde sofralara lezzet katan künar, halk arasında yaygın bilinen adıyla çam fıstığı bin lirayı bulan kilosuyla gram altınla yarışıyor. Üretici son yıllarda yaşanan doğa felaketleri nedeniyle düşen mahsulden şikâyetçi.
Milas Belediyesi künarın (Çam fıstığı) geleceğini masaya yatırdı. Belediye yetkilileri Ortaköy, Akkovanlık ve Çallı mahallelerine düzenlediği ziyaretlerin son durağı olan Çallı’da künar ağaçlarının geleceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Çallı Muhtarı Burhan Kara, son 3-4 yıldır mahsulde ciddi miktarda düşüş yaşandığını belirterek, en önemli gelir kaynaklarının, özellikle iklimde yaşanan değişikliğe bağlı nedenlerle risk altında olduğunu belirtti.
Yöre halkının önemli gelir kaynağı olan künarın gramı bin tl’ye satılırken, üreticler son yıllarda mahsulün ki yok denecek kadar azalmasından şikayetci.
MİLAS, “KÜNAR FESTİVALİ” İLE RENKLENECEK
Çallı Muhtarı Kara ve mahalle sakinlerinin aktardığı sorunları dinleyen Başkan Tokat; “Milas Belediyesi olarak bu bölgede künar festivali düzenlemeyi çok istiyoruz. Çam fıstığı ile ünlü Türbe grup köylerimizin tanıtımını ve yörenin altını olarak kabul gören çam fıstığının reklamını en iyi şekilde yapmak için araştırma halindeyiz. Festival için en uygun zamanın Nisan ayı olacağı belirtildi. Konu ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor.” diye konuştu.
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