Milas'ta bir orman yangını daha
Muğla'nın Milas ilçesinde saatler içinde ikinci orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda saatler içinde ikinci orman yangını çıktı. İlçenin Akgedik Barajı mevkisindeki çıkan ilk yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması sürürken bu kez Ortaköy Türbe Mahallesi Geyik Barajı mevkiinde yangın çıktı. Ortaköy Türbe Mahallesi Geyik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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