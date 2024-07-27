Muğla'da orman yangını

Yayınlanma: 27.07.2024 - 10:42

Güncelleme: 27.07.2024 - 10:42

Milas ilçesi Akgedik Barajı yakınlarındaki ormanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.