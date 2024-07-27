Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 10:42
Muğla'da orman yangını
Abone Ol google-news

Milas ilçesi Akgedik Barajı yakınlarındaki ormanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.


orman yangını haberleri muğla haberleri

İlgili Haberler

Dikili'de orman yangını

Dikili'de orman yangını
4 bin kişi evlerinden tahliye edildi: California'nın en büyük orman yangını yayılmaya devam ediyor

4 bin kişi evlerinden tahliye edildi: California'nın en büyük orman yangını yayılmaya devam ediyor
Adana'da orman yangını!

Adana'da orman yangını!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler