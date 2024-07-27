Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Milas ilçesi Akgedik Barajı yakınlarındaki ormanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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