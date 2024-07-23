Adana'da orman yangını!

Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 14:29
Abone Ol google-news

Feke ilçesi Abdiuşağı Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekipler, sarp arazide alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı


Adana haberleri Yangın haberleri orman yangını haberleri

İlgili Haberler

Şarköy’de yangın: 35 dönüm zeytinlik ile 600 dönüm tarım alanı zarar gördü

Şarköy’de yangın: 35 dönüm zeytinlik ile 600 dönüm tarım alanı zarar gördü
Ankara'da çöp toplama alanında yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor

Ankara'da çöp toplama alanında yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor
Diyarbakır’da anız yangını: 3 saatte söndürüldü

Diyarbakır’da anız yangını: 3 saatte söndürüldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler