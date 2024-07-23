Adana'da orman yangını!
Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Feke ilçesi Abdiuşağı Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekipler, sarp arazide alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- O listeye dair konuştu: 'Hangi gün ve saatte...'
- 'Katliam yasası'na tepki gösteren Tosun hedef gösterildi
- AKP'den Doğu Perinçek'e peş peşe tepki
- MHP’nin gündeminde ne var?
- 'Afyon AKP beni batırdı'
- Karpuz hasadı için geri sayım
- 'Sahilleri kimler sömürüyor?'
- Beklenen haber geldi: Hava sıcaklığı azalıyor!
- 'Ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin'
- Dolar ve enflasyon tahmini belli oldu