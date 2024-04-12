Milas’ta dehşet... Ortalık savaş alanına döndü: Yerde yatan kişiye kurşun yağmuru!

Yayınlanma: 12.04.2024 - 12:28

Güncelleme: 12.04.2024 - 12:28

Olay, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’ndeki 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. 2 kişi önce birbirine sopalarla saldırdı. Birkaç kişinin saldırdığı gencin darbedilmesini önlemeye çalışan diğer kişiler de karşı grubun saldırısına uğradı.

Kavganın devam ettiği sırada bir başka saldırgan ise bulvarın karşısındaki kişiye elindeki silahla kurşun yağdırdı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan şahıs, güçlükle bir apartmanın dibine sığınırken, saldırgan ise tekrar kalabalığa karışıp kavgaya devam etti.

Herkesi şaşkına çeviren olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildiği öğrenildi. Olayda yaralıların olduğu öğrenilirken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

SALDIRIYLA İLGİLİ 1 GÖZALTI

Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alınırken, diğer saldırganlar kayıplara karıştı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.