Milas’ta trafik kazası: 12 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpan minibüsteki 12 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 14:30
Milas’ta trafik kazası: 12 yaralı
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Kaza, Bafa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu minibüsü, hızla refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan 12 kişi yaralandı.

İlk müdahalelerin ardından 9 yolcunun hafif şekilde yaralandığı ve ayakta tedavi edildiği belirtilerek, diğer 3 yaralı ise hastanelere sevk edildi.


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