Milas’ta zeytin hasadı coşkusu

Yayınlanma: 13.11.2023 - 09:12

Güncelleme: 13.11.2023 - 09:12

Türkiye’nin ilk AB Coğrafi İşaret tescilli Milas zeytinyağı ve yağlı zeytininin tanıtımının sağlanması, bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve ilçe kültürünün temel yapı taşlarından biri olan zeytinciliği yaşatmak amacıyla düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin 9.’su 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu şenlik; Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer ile zeytin hasat şenliği komitesinin ev sahipliğinde il protokolü, siyaset, iş, tarım camiasının ve çok sayıda Milaslının katılımıyla 11 Kasım Cumartesi günü Milas sokaklarında renkli görüntüler oluşturan kortej yürüyüşüyle başladı. Şenliğe çok sayıda ünlü şef, oyuncu, sosyal medya fenomeni, gazeteci katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından şenlik düzenleme komitesi ve misafirlerin de katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirildi. Şenlikte ünlü şefler zeytinyağlı yemek sunumları gerçekleştirirken, zeytin ve zeytinyağının sırları söyleşilerde anlatıldı. 9. Zeytin Hasat Şenliği’ne katılan vatandaşlar; Türkiye’nin en modern zeytinyağı sıkım fabrikalarından biri olan Eminem’s’te erken hasat edilen zeytinlerin, soğuk sıkım yapılarak zeytinyağına dönüşüm yolculuğuna tanık oldu. Şenliğin ilk günü düzenlenen Zeytin Güzeli Yarışması’nda özel birey olan Kübra Fak ödülün sahibi oldu. Düzenlenen Zeytin Kırma Yarışması’nda ise tüm özel birey katılımcılara hediye takdim edildi. Şenliğin ilk gün etkinlikleri; Pusula, Umut Akyürek, Oktay Ertuğrul ve Ahmet Selçuk İlkan konserleri ile devam etti.

COŞKU BİR AN OLSUN DÜŞMEDİ

Festivalin ikinci gününde ise bir süredir kuraklık riski yaşayan zeytin ağaçlarına şenlik bereketi yağdı. Yağışlı hava nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde olan Beçin Kalesi’nde yapılması planlanan Sağlık Yürüyüşü iptal edildi. Günün ilk etkinliğinde Zeytin Sektöründe Markalaşma ve Coğrafi İşaretin Önemi konulu panelde şefler, üreticiler, gazeteciler zeytin ve zeytinyağı sektörünü tartıştı. Şenlikte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı 100. Yıl El Sanatları Sergisinin açılışı yapılırken, hazırlanan ürünler yoğun beğeni aldı.

DEFİLEDEN YARIŞMALARA

Nadiye Uslu’nun hazırladığı Zeytin Temalı Karya Defilesi’nde ise, Milas’ın binlerce yıllık tarihinin motiflerinin işlendiği kıyafetler yoğun ilgi gördü. Şenlikte 50 kilogram zeytinyağlı meze ürünleri dağıtılırken, Yunan Yemekleri sunumu yapıldı, Ahmet Çetin’in Milas mutfağını anlattığı ‘Milas Tadında’ kitabı tanıtıldı. Şenliğin en keyifli kısmı ise Mahalleler Arası Yemek Yarışması oldu. Birbirinden özel yemekleri ve sunumları inceleyen jüri, 9 mahalle arasından Danişment Mahallesi’nden katılımcıları seçti. Katılımcılara ödülleri verilirken, 1. olan Danişment Mahallesi’ne yarım altın ödülü verildi. 9. Zeytin Hasat Şenliği, Pazar akşamı sanatçı Çelik’in eşsiz şarkılarını seslendirmesinin ardından sona erdi.