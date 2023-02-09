Millet can derdinde, bakanlık ihale peşinde

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:59

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 11:59

Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken, on binlerce yurttaşın enkaz altında yardım çığlığı attığı esnada İzmir’de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden tepki çeken bir duyuru geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Balçova Emlak Müdürlüğü tarafından İzmir Adnan Menderes Havalimanı yakınında yer alan arazinin satışı için yapılacak ihale ile ilgili bir iptal duyurusu yayınlandı.

Mülkiyeti devlete ait olan 6 bin 181 metrekare büyüklüğünde, 49 milyon 460 bin lira yaklaşık bedelle satışa çıkartılan kamu arazi için yapılacak ihaleden deprem nedeniyle vazgeçildi. Ancak yapılan duyuruda “Menderes ilçesi, Görece Mahallesinde bulunan 503 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca yapılacak olan satış ihalesi ülkemizde yaşanan 7.7 şiddetinde deprem nedeniyle yeterli katılımın olmayacağı hususu göz önüne alınarak ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir” ifadelerinin kullanılması tepki topladı.