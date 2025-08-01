'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi Aksaray’da

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen miting öncesinde, alan polis barikatlarıyla kapatıldı. Meydana Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP bayrakları asıldı.

"Millet iradesine sahip çıkıyor" yazılı pankartta, CHP Lideri Özel ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları yer alıyor.

Ayrıca, "Free İmamoğlu" yazılı ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı bir pankart ile, trafik kazasında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı ve "Unutmayacağız" yazılı bir pankart da alanda bulunuyor.

İmamoğlu’nun mesajının okunacağı mitingde Özgür Özel konuşma yapacak.