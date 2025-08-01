Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi Aksaray’da

'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi Aksaray’da

1.08.2025 19:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi Aksaray’da

Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne ve erken seçime yönelik taleple, CHP'nin her hafta farklı bir ilde düzenlediği mitinglerin 15'incisi Aksaray'da gerçekleşiyor.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen miting öncesinde, alan polis barikatlarıyla kapatıldı. Meydana Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP bayrakları asıldı. 

"Millet iradesine sahip çıkıyor" yazılı pankartta, CHP Lideri Özel ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları yer alıyor.

Ayrıca, "Free İmamoğlu" yazılı ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı bir pankart ile, trafik kazasında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı ve "Unutmayacağız" yazılı bir pankart da alanda bulunuyor.

Image

İmamoğlu’nun mesajının okunacağı mitingde Özgür Özel konuşma yapacak.

İlgili Konular: #aksaray #Miting