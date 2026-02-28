'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde adres Burdur: CHP lideri Özgür Özel konuşuyor

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinde bugünkü adres Burdur oldu.

Yurttaşlar miting alanını erken saatlerde doldurmaya başladı.

İMAMOĞLU: "BİZ KAZANACAĞIZ"

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Burdurlulara miting meydanı için kaleme aldığı mektup CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten tarafından okundu.

İmamoğlu'nun mektubu şöyle:

"Kıymetli Burdurlular, benim sevgili vatandaşlarım, kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler, başı dik gençler, güzel yüzlü çocuklar. Her birinize sevgiyle ve hasretle sarılıyorum. Sizleri çok özledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin icraatçı ve halkçı uygulamalarını güzel Burdur'da hayata geçirmek için her zaman canla başla çalışan kıymetli başkanım Ali Orkun Ercengiz'e teşekkürlerimi sunuyorum. Örgütümüzün güçlü, azimli ve kararlı iradesini temsil eden il başkanımız Barış Ayten'e ve onun nezdinde tüm örgütümüze şükranlarımı sunuyorum.

Demokrasi tarihimizin en zorlu döneminden geçiyoruz. Cumhuriyetimizin temel ilkeleri baştan sona geçersiz kılınmak isteniyor. Oysa biz cumhuriyetimizi özgür ve onurlu bir yaşamın güvencesi olsun diye kurduk. Cumhuriyet bizim için herhangi bir rejim tercihi değildi; milletçe var olma, ayakta kalma meselesiydi. Egemenliğe sahip olmayan bir millet yok olur gider.

Onun için Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları ülkemizin geleceğini cumhuriyette gördüler. Çünkü bu topraklarda egemenliğin kayıtsız şartsız millette olması ancak cumhuriyet ile sağlanabilirdi. Ne acı ki bugün milletin kendine ait egemenliğini kullanması yargı marifetiyle engellenmeye çalışılıyor. Seçilmiş belediye başkanlarının tutuklu yargılanması açıkça bir milli irade gaspıdır. 15,5 milyon oyla görevlendirilmiş bir cumhurbaşkanı adayının tutuklu yargılanması milletin egemenliğini baskı altına alma girişimidir.

Tutukluluğumuz ilk günden beri haksızdı, hukuksuzdu. Bugün ise katmerli bir zorbalığa dönüşmüştür; çünkü deliller çoktan toplanmış, iddianame çoktan hazırlanmıştır. Bizlerin tutuksuz yargılanmamız halinde ülkeden kaçacağımızdan şüphe duyan tek bir sağduyulu vatandaşım yoktur. Aslında bizi zindana atan akıl da bundan şüphe duymuyor. Onlar sadece seçim kazanacağımızdan şüpheleniyorlar. Haklılar. Ne kadar şüphelenirlerse şüphelensinler, çünkü biz kazanacağız. Kazanacağız ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerini eksiksiz hayata geçireceğiz.

Biz Cumhuriyet'i bu aziz vatanda yaşayan herkes eşit olsun diye kurduk. Yalnızca kanun önünde değil; tüm haklar, tüm fırsatlar karşısında eşit olsun diye kurduk. Biz Cumhuriyet'i 'milletim ne derse o olsun' diye kurduk. Devlet milletin emrinden çıkmasın, kurumlar ve kurallar çerçevesinde hareket etsin diye kurduk. Biz Cumhuriyet'i bir arada, kardeşçe yaşayalım diye kurduk. Biz Cumhuriyet'i kimsesizlerin kimsesi olsun diye kurduk. Cumhuriyet bizim tarihimizdeki en büyük uzlaşmanın, en geniş mutabakatın adıdır. Ülkemizin güzel geleceğini de yine en büyük uzlaşmayla, en geniş mutabakatla kuracağız. Devlet milletin olacak. Bütün gücüyle, bütün yetkileriyle, bütün imkan ve kaynaklarıyla devlet milletin olacak.

Baştan sona adalet işleyen; herkesin daha iyi, daha rahat, daha özgür yaşamasını hedefleyen; üretim odaklı, bereketli bir düzen kuracağız. Bu yeni düzenin hiçbir yerinde partizanlık olmayacak, liyakatsizlik olmayacak. Biz siyasi rakiplerimizle uğraşmaya değil; sorun çözmeye, çare bulmaya geliyoruz. Biz vatandaşın inancıyla, fikriyle, yaşam tarzıyla değil; refahıyla, mutluluğuyla, huzuruyla ilgilenmek için geliyoruz. Bir kişinin aklıyla değil, milletin aklıyla hareket etmeye geliyoruz. Az kaldı. Günü gelecek, devletin gücünü kendi gücü zannedenlere millet sandıkta hadlerini bildirecektir. Herkes hayalini kurduğu, özlemini duyduğu, hak ettiği hayata kavuşacak. Her şey çok güzel olacak! Her şey çok güzel olacak!"

"AMAÇ SUÇLUYMUŞ GİBİ GÖSTERMEK"

İmamoğlu'nun mektubunun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde konuşma yapıyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sabah saatlerinde jandarma tarafından gözaltına alınmasına tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

"Bu sabah ben Muhittin Başkana ulaşmak için günün erken saatlerinde uçağa giderken Bolu'dan bir haber geldi. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ı jandarma tarafından çağrılsa gideceği, zaten her gün çöpünü aldığı, önünü temizlediği, her gün hizmet ettiği Bolu'nun adliyesine jandarma zoruyla götürdüler. Maksat itibar suikastı, amaç küçük düşürmek, amaç suçluymuş gibi göstermek. Hal böyle olunca biz Bolu'ya hukukçu arkadaşlarımızı, siyasi arkadaşlarımızı yönlendirdik. 'Neymiş, ne soruyorlarmış?' dedik. Cevap geldi, cevap geldi. Suçlandığı husus şu: Bir vakıf var, vakıf. Bu vakfa para giriyor, para çıkıyor. Çıkan para Bolu'da, Boluluların; Bolu'da ve Türkiye'de okuyan çocuklarına ya da yoksul ailelerin Bolu'ya gelmiş çocuklarına burs veren vakıf. Bu vakfa iş insanları yardım yapmışlar.

Efendim, sen Bolu Belediye Başkanı olarak iş insanlarına diyorsun ki: 'Bu vakfa para yatırın, ondan sonra gelin bakalım işlerinizi yapalım.' Şimdi bu iddianın neresi doğru, neresi eğri bilmem; ama eğer iş adamına 'İş yapıyorsun, şunun yüzde 20'si bizim, 10'u bizim, 10'u üst tarafın, yukarıların' diyen bir anlayış var mı? Var, biz onu çok iyi tanıyoruz. Ancak bizde belediye başkanı kendine kör kuruş almamışsa, bir başka tarafa para istememişse, devletin kontrolündeki bir şey 'Verecekseniz vakfa verin, garibanın çocuğuna burs olsun' demişse vallahi de billahi de bunda utanılacak değil, övünülecek bir şey var kardeşim.

Biz kimlerin lakabının yüzde 10 olduğunu, kimlerin tarifeyi yüzde 10'dan 20'ye çıkardığını, 'Benim dönemimde zengin oldun, nasıl başka tarafa selam verirsin?' diye mala çökenleri biliyoruz. Biz kazanılan her kuruştan payını isteyenleri de biliyoruz. Biz şu kadarını biliyoruz; bizim arkadaşlarımızın kör kuruşa tenezzül etmediğini, ne yaptıysa şehir için, kent için, fakirin fukaranın kursağından geçecek bir şey için yaptığını biliyoruz, hepsiyle de gurur duyuyoruz."

''DİKKATLİ BİR DİPLOMASİ TAKİP EDİLMELİ''

Ortadoğu'da artan saldırılara ilişkin konuşan Özel, iktidara da çağrı yaparak şu ifadeleri kaydetti:

"İran'ın kendi geleceğini tayin etmesi en büyük temennimiz. Ama şimdi oradaki durumdan istifade Trump ve Netanyahu oraya sivillere de zarar verecek şekilde saldırmaya başladılar. Bu açıdan, bu açıdan İran konusunda Türkiye'nin çok dikkatli, çok özenli, sivilleri gözeten, İran'ın toprak bütünlüğüne dikkat eden, İran'daki istikrarsız bir süreci başlatmamak üzere son derece dikkatli bir diplomasiyi mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin takip etmesi gerekmektedir. İran'ı, İran'daki kadınları kurtarmak ne Trump'a ne eli kanlı Netanyahu'ya düşmüştür. İran'ın kararını İran halkı verecektir."

