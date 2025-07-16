‘Milletin Adı Türkiye’ ifadesine tepki yağdı: Milletin binlerce yıllık adı değişmez

Cumhur İttifakı’nın ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdığı süreçte terör örgütü PKK’nin sembolik olarak silahlarını yakması, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor” mesajıyla yeni bir döneme girildiği işaret edildi. Bu kapsamda 15 Temmuz için hazırlanan reklam panolarında ‘Milletin Adı Türkiye’ ifadesi kullanıldı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılında kaleme aldığı “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” kitabında yaptığı "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir" tanımı görmezden gelindi. Reklam panosundaki ‘Milletin Adı Türkiye’ ifadesine tepki yağdı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Hüsnü Bozkurt, “Türk Milleti bilboardlarla, emperyal zırvalarla, siyasi oyunlarla millet olmadı. 5 bin yıllık tarihi var” dedi. Bozkurt “Türk Milleti, MÖ 3000 yılına uzanan bir tarihin mirasını, dünyanın ilk antiemperyalist İstiklâl Savaşı ile 7 düveli dize getirerek bağımsızlığını kazanmış olmanın onurunu taşıyor” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURİYETİ KURAN HALKA T ÜRK M İLLETİ DENİR’

Diğer bütün milletlerin ‘Türk Milleti’ ifadesini kullandığını anımsatan Bozkurt, “Emperyalist ökselerde debelenen kimi kifayetsiz muhterisler İngiliz Edebiyatı, Fransız Sineması, Hint Müziği derken, Türkiye Edebiyatı, Türkiye Sineması, Türkiye Müziği diyerek cevher yumurtladı diye milletin binlerce yıllık adı değişmez. Rus’a Rusya, Fransız’a Fransa, Alman’a Almanya, İtalyan’a İtalya, Japon’a Japonya, İspanyol’a İspanya mı deniyor da, Türk’e Türkiye denecek, bir de “Milletin adı Türkiye” diye posterler bastırılıp, oraya buraya asılacak, milletimiz de bunu kabul edecek, öyle mi? Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir. Kaldırın şunları lütfen! Ne mutlu Türk’üm diyene!” diye konuştu.

‘AMA ÇLARI TÜRKSÜZ ANAYASA!’

Konuya İYİ Parti’den de tepkiler yükseldi. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Bunların amacı Türksüz Anayasa derken, bunu söylemeye çalışıyorduk. Türkiye Milleti değil, Türk Milleti. Bu milletin sinir uçları ile oynamayın” derken grup başkanvekili Turhan Çömez ise “Milletimizin adı ‘Türk Milleti’ dir. Sonsuza dek de öyle kalacaktır. “Milletin Adı Türkiye’ diyenler; Ne Milleti ne de Türkiye’yi bilmeyenlerdir!” çıkışında bulundu.