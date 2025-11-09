‘Milletin ortak vicdanına ihanet’

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Kocaeli Valiliği’nin, 10 Kasım’da Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle tüm camilerde mevlid-i şerif okutulacağını açıklamasına tepki göstererek “Eski Türkiye'de bugün utançla hatırladığımız ‘Bakalım ne kadar laiksiniz?’ tarzındaki uygulamaları hatırlatan bu yaklaşım endişe vericidir ve bugünün Türkiye’sine asla yakışmamaktadır” dedi. Tarım Orman-İş Genel Başkanı Yusuf Kurt, Yıldız’ın açıklamasına karşı yazılı bir açıklama yayınladı. Kurt, “Ali Yıldız’ın 10 Kasım açıklaması, ne dine, ne inanca, ne de vicdana sığar. Onun hedefi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsı değil, Atatürk’ün temsil ettiği çağdaş, demokratik, laik ve özgür Türkiye’dir. Bu milletin en temiz değerlerini, camilerini, inançlarını kendi dar ideolojisine alet etmeye kalkışmak, sadece hadsizlik değil, milletin ortak vicdanına ihanettir. ‘Eski Türkiye’ diyerek ortaya attığı söylem, gerçeği değil, akıl dışı yalanlar ile kendi çarpık hayal dünyasına zemin açma çabasıdır” ifadelerini kullandı.

‘BU TOPRAKLARDA YALANLA TARİH YAZILAMAZ’

Yıldız’ın açıklamasının siyasilere yanaşmak, koltuk kapmak ve milleti köklerinden koparma çabasıyla yapıldığını söyleyen Kurt, “Senin ‘eski Türkiye’ diye karaladığın dönem, bilimin, aklın, eşitliğin ve özgürlüğün doğduğu Türkiye’dir. Senin tahayyül ettiğin karanlıkta ise ne akıl vardır, ne adalet, ne de vicdan. Bugün bu zihniyet, tarihi çarpıtarak toplumu kendi geçmişine düşmanlaştırma, Cumhuriyet’in aydınlık mirasını hakikatten uzak yalanlarla kirletme peşindedir. Ama nafile. Bu millet, tarihini senden öğrenecek kadar kör, geçmişine sövdürecek kadar şuursuz değildir. Bu topraklarda yalanla tarih yazılamaz, iftirayla hakikat gölgelenemez” dedi. Laikliğin Türkiye’nin teminatı olduğunu vurgulayan Kurt, “Laiklik senin dar görüşlü anlayışına sığmayacak kadar derin bir kavramdır. O, herkesin inancını özgürce yaşamasını, kimsenin kimseye inanç dayatmamasını sağlar. Ve devlet laik olur ki, senin gibi kimseler insanlara hangi duayı edeceklerini, kime dua edeceklerini dayatamasın” tepkisini gösterdi.

‘BİZ BU ÜLKENİN AYDINLIK VİCDANIYIZ’

Camilerin millete ait olduğunu belirten Kurt, “O minberlerde Atatürk’ün adı da anılır, şehitler için yapılan dualar da yankılanır. Kimin anılacağına, kimin ruhuna Fatiha okunacağına sen değil, bu millet karar verir. Senin haddine değil, bu milletin kalbini sansürlemek Ali Yıldız gibiler bilsin: Biz, bu ülkenin aydınlık vicdanıyız. Biz, Atatürk’ün çocuklarıyız. Biz, bilimin, aklın ve özgürlüğün tarafındayız. Bu topraklarda İŞİD/Taliban zihniyeti yeşeremeyecek bu topraklar hurafelerden beslenen karanlık zihniyetlere teslim olmayacak. Yalanla, korkuyla, tehditle milleti esir almaya çalışan hiçbir anlayış kök salamayacak. Bu ülkede herkes inancını özgürce yaşayacak. Çünkü bu millet geçmişine değil, karanlığa düşmandır bu millet dine değil dini şahsi menfaatleri uğruna kullanan istismar eden yobaz zihniyete karşıdır. Ve bu milletin düşmanı, yalanla hakikati örtmeye çalışan her karanlık akıldır” ifadelerini kullandı. ANKARA/Cumhuriyet