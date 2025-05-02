Milletvekili Beker’e Parlamenter Suçlar Bürosu’ndan inceleme

Yayınlanma: 02.05.2025 - 17:31

Güncelleme: 02.05.2025 - 17:31

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in şoförü, 23 Nisan günü polisin “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla gözaltına alındı. Araçta bulunan Beker hakkında da Parlamenter Suçları Bürosu’nca inceleme başlatıldığı öğrenildi.

CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara’da Birinci Meclis önünde miting düzenlemiş, ardından Anıtkabir’e yürüyüş gerçekleştirmişti. Ankara Valiliği’nin yasak kararına rağmen yapılan yürüyüşe binlerce yurttaş katılmıştı.

Yürüyüşe katılmak üzere Talatpaşa Bulvarı üzerinden ilerleyen CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’e ait araç, Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe kapalı olması nedeniyle görevli polislerce durduruldu. Milletvekili Beker ve şoförü İ.A. araçtan inerek polislerle görüştü.

Bu sırada tekrar direksiyon başına geçen şoför İ.A’nın, önünde duran polisin “dur” ihtarına rağmen aracı hareket ettirdiği iddia edildi. Polis memurunun hastaneden rapor aldığı ve şikâyetçi olduğu bildirildi.

GÖZALTI VE ADLİ KONTROL

Söz konusu olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan soruşturma başlatıldı. 24 Nisan’da gözaltına alınan şoför İ.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, olay anında araçta bulunan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

BEKER: “KİMSENİN HUKUKUNU ÇİĞNEMEYİZ”

CHP'li Beker, olayla ilgili açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı. Olayın çarpıtıldığını savunan Beker şu ifadeleri kullandı:

“23 Nisan’da partimizin programına katılmak üzere alana girerken, aracım 3 farklı polis kontrol noktasından geçerek ve bir zorluk yaşamadan alana yaklaşmıştı. Ankara Tren Garı’nın önünde aracım keyfi bir biçimde tekrar durduruldu. Komiser ile yaşanan diyalogda aracımın geçemeyeceğini, ilgili alana park edebileceğimizi söyledikten sonra aracımı kullanan arkadaşım, komiserin isteği üzerine aracımı park etmeye çalışırken orada bulunan bir polis memuru, amirinin emrinin aksine kendini aracımın önüne attı.”

Beker, bazı televizyon kanallarında yayınlanan MOBESE görüntülerinin montajlandığını savunarak şu görüşleri dile getirdi:

“Bu görüntüleri bir polisin yaptığı münferit hareketin, canımızdan bildiğimiz tüm polislerimize mal edilmemesi adına bugüne dek yayınlamamıştım. Ancak başı sonu kesilen MOBESE kayıtlarının bazı TV kanallarında yayınlanması, ortada yaralı yokken 'Adnan Beker polis yaraladı' başlıklarının atılması ve bazı trol hesaplardan iftira içerikli paylaşımlar yapılması, bu görüntüleri yayınlamamızı zorunlu kılmıştır. Söz konusu polisin 5 gün rapor aldığı, ‘polis yaralandı’ diye itibar suikastı yapılarak paylaşılan olayın görüntüleri ortadadır.”

Son olarak Beker, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz ne kimseye zarar veririz ne de polisimizin hukukunu çiğneriz. Ama kimseye de milletin hukukunu çiğnetmeyiz. Takdiri kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.”