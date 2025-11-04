Milletvekili Erhan Usta: Kürsüde savunmamı yapacağım

TBMM'nin bütçesinin görüşüldüğü 31 Ekim'deki Plan ve Bütçe Komisyonu oturumunda, İYİ Parti Grup Sözcüsü ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik, "Sizin bir PKK sevdanız olduğunu biz anladık ama benim anlamadığım şey Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor" sözleri nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

İYİ Partili Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meclis'ten çıkarma cezası aldığına dair söylentilerin kanallarda sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ak Parti tarafından servis edilen, Meclis'ten çıkarma cezası aldığım haberleri tüm kanallarda sunuluyor. Halbuki bu, Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin vereceği bir karar. Kürsüde savunmamı yapacağım. Belki de milletvekilleri haklı olduğumu anlayacak, vicdanlarının sesini dinleyip oyunu ona göre kullanacak. Ama burada bile milletvekillerinin iradesi yok sayılıyor!

'Nasıl olsa talimat göndereceğiz, biz ne dersek o oyu verecekler' deniyor. Yani irade değil, talimat tecelli ediyor. Gazi Meclis'in itibarı işte böyle zedeleniyor."