Milletvekillerinden ‘eksiksiz’ genel kurulda olmaları istendi: AKP’de zeytin teklifi ‘alarmı’

İçerisinde Muğla Yatağan ile Milas’taki zeytinlik alanları madenciliğe açan düzenlemenin de yer aldığı “torba teklif” geçtiğimiz günlerde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edilmişti. Komisyondaki görüşmeler aralıksız 26 saatlik rekor sürede sonuçlanmıştı.

Görüşmelerin başında iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavgalar yaşanmıştı. Teklif bu hafta TBMM Genel Kurulu’na geliyor. Genel Kurul bugün saat 15.00’te açılacak. Grup önerilerinin ardından yarım kalan İklim Yasa Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek.

Bugün iklimle ilgili teklifin görüşmelerinin tamamlanması planlanıyor. Yarın ise Muğla Yatağan ile Milas’taki zeytinlik alanları madenciliğe açan düzenlemenin de içerisinde yer aldığı “torba teklifin” görüşmelerine başlanacak. Yarın teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması planlanıyor. Perşembe günü de teklifin 2. bölümünün bitirilmesi amaçlanıyor.

CUMA GÜNÜ DE ÇALIŞILACAK

Genel kurulun cuma günü de çalıştırılması bekleniyor. Cuma günkü görüşmelerde teklifin tümü bitirilerek, oylanması amaçlanıyor.

‘EKSİKSİZ’ GELİN!

Teklifin görüşmeleri nedeniyle AKP grubu adeta “alarma” geçti. Alınan bilgiye göre, muhalefetin teklifi engellemelerine karşı AKP’li milletvekillerinden “eksiksiz genel kurulda olmaları” istendi.