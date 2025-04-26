Milleyha Kuş Cenneti'nde neler oluyor? 'Büyük felaketler kapıda' diyerek paylaştı: 'Dallara yapışkanlar sürülmüş, kuşlar güneş altında ölüme terk edilmiş'

Kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu, sosyal medya paylaşımında Milleyha Kuş Cenneti'ndeki manzaraya dikkat çekti. Yoğurtçuoğlu, "Belediye ve milli park ekipleri ile dallara yapışkanlar sürüldüğünü ve kuşların güneş altında ölüme terk edildiğini gördük" dedi.

Milleyha Kuş Cenneti'nde neler oluyor? 'Büyük felaketler kapıda' diyerek paylaştı: 'Dallara yapışkanlar sürülmüş, kuşlar güneş altında ölüme terk edilmiş'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 16:11

Türkiye'nin önemli göç ve gözlem noktalarından biri olan Hatay'daki Milleyha Kuş Cenneti'ndeki görüntüler gündem oldu.

Belediye ve milli park ekipleri ile dallara yapışkanlar sürüldüğü ve kuşların güneş altında ölüme terk edildiği iddia edildi.

Yaşananları, kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu, sosyal medyadan aktardı.

"DALLARA YAPIŞKANLAR SÜRÜLMÜŞ!"

Yoğurtçuoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Milleyha Kuş Cenneti sulak alan tampon sahasında korkunç işler ile karşılaştık… Belediye ve milli park ekipleri ile dallara yapışkanlar sürüldüğünü ve kuşların güneş altında ölüme terk edildiğini gördük… İnsanlığımı zor koruduğum günlerden biri… Saz Kamışçını ayakları, kanatları ve kuyruğu yapışmış halde. Gönderi olarak da paylaşacağım görüntüleri… Bugün kuşları yuvalarında vuran kaçak avcıları da yakaladık. Yanlış duymadınız. Ağaçların altına saklanıp yuvaları olan kuşları vuran insanımsılar" dedi.

"BÜYÜK FELAKETLER KAPIDA"

Kuşların görüntülerini de paylaşan Yoğurtçuoğlu, "Büyük felaketler kapıda… Düzelmezsek yine yıkılacağız… Parıldayan bir güneş var ama Milleyha’nın kapkara günlerinden biri…" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #kuş #Milleyha Kuş Cenneti

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