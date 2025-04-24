CHP'den kayyumlara dikkat çeken video: ‘Bu operasyonun adı seçim öncesi iletişim kuşatması’

Yayınlanma: 24.04.2025 - 23:20

Güncelleme: 24.04.2025 - 23:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonla ilgili video yayımlayan CHP, "Bu operasyonun adı seçim öncesi iletişim kuşatması" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in sosyal medya hesabından paylaşılan videoda İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte el konulan ve kayyum atanan şirketlere dikkat çekildi.

Özgür Çelik videoyu "Hukuk mu, fırsatçılık mı? Gerçekleri konuşalım: Ekrem İmamoğlu davası bahane edilerek nasıl seçim hazırlığı yapılıyor?" notuyla paylaştı.

"Bu sadece bir dava değil bu iletişimi susturma operasyonu" denilen videoda şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleri konuşalım.

Reklam panoları kimin eline geçti?

Son haftalarda Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla birlikte 24 şirkete kayyum atandı. Ama bu 24 şirketten 12'si reklam şirketi.

Türkiye'nin açık hava reklam ağının yarısı artık kayyum kontrolünde. Kent Vizyon, Vizyon Kent, Urban Medya, SMO, BWA, SEV bunlar sadece şirket adı değil. Bunlar Türkiye'nin dört bir yanındaki billboardları yöneten firmalar.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yaklaşık 30 bin reklam panosu artık devletin atadığı yöneticilerle kontrol ediliyor.

Bu sadece bir yolsuzluk davası değil. Bu seçime giderken muhalefetin görünürlüğünü ortadan kaldırma operasyonudur.

Bir belediye başkanına dava açıp reklam firmalarına kayyum atayarak hem itibarı hedef alınıyor hem de iletişim alanına el konuluyor.

Bu operasyonun adı seçim öncesi iletişim kuşatması.

Bu sadece bir dava değil bu iletişimi susturma operasyonu.

Gerçekleri konuşalım."