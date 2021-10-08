Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son durum açıklaması: Oran yüzde 90’a ulaştı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke genelinde okullardaki aşılanma ve eğitim durumu hakkında bilgi verdi. Özer, "Şu an aşılanmış ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış durumdadır" dedi.
Balıkesir'e gelen Milli Eğitim Bakanı Özer, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı.
Okullardaki aşılanma ve eğitim durumu hakkında da bilgi veren Özer, şöyle konuştu:
"Türkiye'de, 6 Eylül'de eğitim-öğretim başladı. Bugün itibarıyla 5'inci haftayı geride bıraktık. Süreci, Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulu'yla koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Defaatle açıklama yaptığımız gibi okul kapatma değil vakanın olduğu sınıflarda yüz yüze eğitime 14 gün ara veriyoruz. Geçen hafta sonu itibarıyla Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulu'muz 14 günlük yüz yüze eğitime ara vermeyi 10 güne düşürdü. Yüz yüze eğitime ara verilen sınıflarda herhangi bir semptom göstermeyen öğrencilerden 5 günün sonunda velinin rızası olması sonucu PCR yapıp, sonucu negatif çıktığı zaman yüz yüze eğitime dönme imkanı getirildi. Dolayısıyla şu anda süreç, eylül ayındakine göre çok daha rahat bir şekilde, çok daha kısa süreli aralarla başarılı bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta itibarıyla 71 bin 320 okulumuzdan sadece 2 tanesinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibarıyla yüz yüze eğitime ara verilen okulumuz bulunmamaktadır. Elbette vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıflarımız bulunmakta. Her geçen gün öğretmenlerimizin aşılanma oranı yükseliyor. Şu anda tüm Türkiye'de 2'nci doz aşısını tamamlamış öğretmen sayımız yüzde 85’e ulaştı. Antikor oluşturan öğretmen sayımız da yüzde 5 seviyesinde. Şu an aşılanmış ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış durumdadır."
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na 'miting' gibi karşılama
- Reuters'tan gündemi sarsan haber
- Türkiye'nin talebine ABD'den açıklama geldi
- Şahan Gökbakar'dan TRT'ye 'İmamoğlu' göndermesi
- Sabancı Holding açıkladı: 30 yıllık ortaklık bitiyor
- Ölen abisini andığı için PFDK'ya sevk edilmişti
- Kılıçdaroğlu: Siyasi cinayet kaygım var
- AKP'li belediye zabıtaları meyve satan genci darbetti!
- Pist kapatıldı, tüm uçuşlar durduruldu
- Meral Akşener'den 'Sedat Peker' açıklaması