Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'vakalar artarsa okullar kapatılır mı' sorusuna yanıt

30 Eylül 2021 Perşembe, 21:17

CNN TÜRK'te Gece Görüşü adlı programda eğitimle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Bakan Özer "Süreci sınıf bazlı yöneteceğiz. Şu ana kadar çok başarılı şekilde devam ediyor. Bizim eğitim sistemimiz devasa bir sistem" dedi.

Özer, yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte okullarda olası vaka artışlarında okulların değil sınıfların kapatılacağını söyledi.

'GELİŞTİRDİĞİMİZ SİSTEM OKULLARI KAPATMAYI DEĞİL, SINIFLARI KAPATMAYI GEREKTİRİYOR'

Bakan Özer, 'vakalar artarsa okullar kapatılır mı?' sorusuna şu yanıtları verdi:

Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şu an ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.

'TÜRKİYE'DE KAPANAN SINIF ORANLARI DÜŞÜK'