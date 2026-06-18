Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Tunceli'de öğrenci sayısı hızla düşüyor

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli’ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli Valisi Şerif Akgöl’ü ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli’deki eğitim durumunu değerlendirdi.

"TUNCELİ'DE ÖĞRENCİ SAYIMIZ HIZLA DÜŞÜYOR"

Tunceli'de öğrenci sayısında hızlı bir düşüşün yaşandığına anlatan Tekin "Maalesef Tunceli, Türkiye'de nüfus artış hızının ciddi şekilde düştüğü illerimizden bir tanesi. Öğrenci sayımız hızla düşüyor. Ama bir taraftan da eğitim-öğretim altyapısını biz güçlendirmeye devam ediyoruz. Şu anda Tunceli'de derslik başına düşen öğrenci sayısı, ilköğretimde aldığımız bu tedbirler ve yapılan yeni dersliklerle beraber 15, ortaöğretimde 11. Yani liselerimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 11. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından baktığımızda da ilkokullarda 13, ortaokullarda 9, liselerde 6. Yani öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla da çok çok iyi bir noktada" dedi.

"MİNİMAL DÜZEYDE PROBLEMLER VAR"

Kentteki okullara yaptığı ziyarette yetkililerin sorun ve taleplerini dinlediğini söyleyen Tekin, minimal düzeyde problemlerin olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sabahleyin öğretmenlerimizi bir okulda ziyaret ettik, kendileriyle de sohbet ettik. Minimal düzeyde problemler var. İlimizdeki okulların deprem güçlendirmesiyle ilgili analizler tamamlanmış. Bununla ilgili güçlendirme tedbiri alınması gerekenler alınmış. Yık-yap kapsamına alınması gerekenler alınmış. Biz de bu çerçevede bir değerlendirme yaptık. Ben, Tunceli'de eğitim-öğretim altyapısına bir aile edasıyla yaklaşarak çözen Tunceli'deki valimize, üniversite rektörümüze, AK Parti İl Başkanımıza ve Millî Eğitim Müdürümüze huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Bu ekibe aile ruhu katan eğitimcilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Eğitim-öğretime yapılan yatırımların, ülkenin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu, eğitim-öğretim konusunda atılan adımların meyvesinin ülke ve millet için çok büyük katma değerler üreteceğinin hepimiz farkındayız. Bu vesileyle emeği geçen herkese, sivil toplum örgütlerine de bir kez daha teşekkür ediyorum."