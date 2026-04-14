Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Şanlıurfa'daki okul saldırısına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eski öğrenci Ömer Ket tarafından düzenlenen ve 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Tekin, yaptığı paylaşımda, şunlar kaydetti:

"Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisemizde bu sabah meydana gelen silahlı saldırı, hepimizi derinden sarsmış ve büyük bir üzüntüye sevk etmiştir.

Olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Yaşanan hadiseyle ilgili gerekli soruşturma ve incelemeler derhal başlatılmış olup süreç, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde ve titizlikle yürütülmektedir. Eğitim ortamlarının güvenliği ve huzuru konusunda hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyecek, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır."