Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Şanlıurfa'daki okul saldırısına ilişkin açıklama

14.04.2026 17:28:00
Haber Merkezi
Şanlıurfa'da bir lisede düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yaşanan hadiseyle ilgili gerekli soruşturma ve incelemeler derhal başlatılmış olup süreç, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde ve titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eski öğrenci Ömer Ket tarafından düzenlenen ve 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Tekin, yaptığı paylaşımda, şunlar kaydetti:

"Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisemizde bu sabah meydana gelen silahlı saldırı, hepimizi derinden sarsmış ve büyük bir üzüntüye sevk etmiştir.

Olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Yaşanan hadiseyle ilgili gerekli soruşturma ve incelemeler derhal başlatılmış olup süreç, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde ve titizlikle yürütülmektedir. Eğitim ortamlarının güvenliği ve huzuru konusunda hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyecek, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır."

Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: Eğitime 4 gün ara verildi
Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: Eğitime 4 gün ara verildi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisedeki silahlı saldırıya ilişkin, “Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretime ‘4 gün’ süreyle ara verilmiştir” açıklamasında bulundu.
Eğitimcilerden Şanlıurfa'daki lise saldırısı sonrası 'iş bırakma' kararı: 'Okul güvenliğini sağlamayanların açık sorumluluğudur!'
Eğitimcilerden Şanlıurfa'daki lise saldırısı sonrası 'iş bırakma' kararı: 'Okul güvenliğini sağlamayanların açık sorumluluğudur!' Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir liseye düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 16 kişi yaralandı, saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayın ardından Hürriyetçi Eğitim Sen ve Eğitim-İş okul güvenliğine dikkat çekerek 15-16 Nisan’da iş bırakma kararı aldı.
Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski bir öğrencisi olan Ömer Ket adlı şahıs, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Yetkililerden peş peşe yapılan açıklamalarda, yaralı sayısı 16 olduğu ve saldırgan Ket'in intihar ettiğini aktarıldı. Öte yandan saldırganın okula girip önüne gelene ateş açtığı anlar da, okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.