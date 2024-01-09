Milli Eğitim Bakanlığı sınıfta kaldı: Hedefler çöp oldu!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2019-2023 yılları arasında gerçekleştirmeyi amaçladığı hedeflerin yer aldığı beş yıllık stratejik yol planı yolda kaldı. 2019 Kasım ayında açıklanan plan kapsamında ilkokul ve ortaokulda ikili eğitimin tamamen sona erdirilmesi hedefleniyordu. Öğrencilerin yüzde 18’i ikili eğitime devam ediyor. Kadın yönetici oranı hedefi yüzde 21 olarak belirlenmişti. Ancak hâlâ bu oran yüzde 10’larda.

Milli eğitim bakanları değişirken kimi düzenlemeler uygulamadan kaldırılıyor, yerine yenileri konuyor ama dini vakıf ve derneklerle yapılan protokollerden asla vazgeçilmiyor.

Eğitim uzmanı Alaaddin Dinçer, stratejik planda yer alan ama tutmayan hedefleri şöyle sıraladı:

- Yaş gruplarının net okullaşma oranı hedefleri stratejik planda okulöncesi (3-5 yaş) için yüzde 55, ilkokul ve ortaokul (6-13 yaş) için yüzde 100, liseler için (14-17 yaş) yüzde 99.99 olarak belirlenmişti. 2023’ün sonunda aynı yaş grupları için oluşan oranlar; okulöncesinde yüzde 48.46 ilkokul ve ortaokullar için yüzde 98.48 liseler için yüzde 94.50.

- Ortaöğretimde merkezi sınavla öğrenci alan kurumların kontenjanlarının yüzde 7’ye düşürülmesi hedeflenmişti. Gelinen aşamada kontenjanların düşmesi bir yana oran yüzde 16.43’e yükseltildi.

- Kurum yöneticiliğinde kadın oranı hedefi yüzde 21 olarak belirlenmişti. 2023 Mart ayı itibarı ile kadın yönetici oranı yüzde 10.

- Ücretli öğretmen hedefi yüzde 5.5. Halen bu oran yüzde 7.42.

‘İKİLİ ÇİLE’ BİTMEDİ

- Temel eğitimde (ilkokul ve ortaokul) ikili eğitimin sona erdirilmesi için hedef “0”olarak konmuştu. Bu hedefte de büyük sapma görülüyor. 2023-24 eğitim öğretim yılı başında ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin yaklaşık yüzde 18’i ikili eğitime devam ediyor.

- İlkokul, ortaokul ve liselerde 30’un üzerinde öğrenci bulunan şube oranı yüzde 2023 yılı sonunda yüzde 11 olarak hedeflenmiş. 2023 öğretim yılı başında bu hedefin de gerçekleşmediği, özellikle genel ortaokul ve liselerde oranın yüzde 15 seviyelerinde kaldığı görülüyor.

