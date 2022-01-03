Milli Eğitim Bakanlığı yeni kaynak paketini yayımladı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 11:30

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yüz yüze eğitim kararlılıkla sürdürülürken öğrenci ve öğretmenlere çeşitli kaynaklarla destek olmak amacıyla ekim ayından bu yana her ayın ilk haftasında yardımcı kaynak paketi paylaşılıyor. Paketlerin ocak ayına ait dördüncüsü erişime açıldı.

Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

Şimdiye kadar yayımlanan en geniş yardımcı kaynak seti özelliği taşıyan ocak ayı yardımcı kaynak destek paketine "http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişilebiliyor. Kaynak paket, basılı olarak da tüm öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak.

2'NCİ SINIFTAN 7'NCİ SINIFA KADAR



Ayrıca temel eğitim kademesindeki öğrencilerine 850 sorudan oluşan süreç değerlendirmeye yönelik Etkinlik Kitabı, Öğretmen Kılavuzu, Çalışma Soruları ve Çalışma Fasiküllerini yayımladı. Bu sorular 2'nci sınıftan 7'nci sınıfa kadar olan öğrencilere sunuldu.

8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 5 Haziran 2022'de yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava" yönelik hazırlıklarına destek için ocak ayı örnek soru kitapçığı da pakette yer aldı.