Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kez de otelcilerle protokol imzaladığı ortaya çıktı
MEB, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ailesine ait Maxx Royal Resorts ve Voyage otelleri ile “işbirliği” protokolü imzaladı. Protokol, öğrencilerin bu otellerde “staj” adı altında çalıştırılabilmesinin önünü açtı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın (KTB), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ailesine ait iki otel ile “işbirliği” protokolü imzaladığı ortaya çıktı.
Protokole göre öğrenciler, bakanın okullarında asgari ücretin en az yüzde 60’ı karşılığında “staj” yapabilecek, öğretmenlere ise hizmet içi eğitim verilecek.
Cemaat ve tarikat bağlantılı dinci vakıflarla işbirliğini sürdüren ve yeni protokoller imzalayan, diğer yandan da mesleki eğitime yönelik imzaladığı protokoller nedeniyle “çocuk işçiliği” eleştirisiyle karşı karşıya kalan MEB’in, bu kez de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ailesinin turizm şirketine ait Maxx Royal Resorts ve Voyage otelleri ile protokol imzaladığı ortaya çıktı. 2019’da MEB ile KTB arasında imzalanan işbirliği protokolüne dayanan MEB Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğü, KTB Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile oteller arasındaki alt protokol, öğrencilerin bu otellerde “staj” adı altında çalıştırılabilmesinin önünü açtı.
Ankara, Aydın ve Antalya’dan birer lise pilot okul olarak belirlendi. Protokol kapsamında, öğretim programları ve eğitim materyalleri güncellenecek, öğretmenlere teorik ve işbaşında hizmet için eğitim düzenlenecek. Öğrencilere ise yoğunlaştırılmış eğitim olarak işletmelerde mesleki eğitim ve staj “imkânı” sağlanacak. Alan derslerinden uygun bulunanlar, otellerin “eğitici personeli” tarafından verilecek.
8 AY ZORUNLU!
Otellere “mesleki eğitime” giden öğrenciler, üç kişilik odalarda konaklayacak. Mesleki eğitim alan ve daha sonra mezun olan öğrenciler, mezuniyetin ardından sekiz ay zorunlu olarak çalışacak. Oteller, mesleki eğitime gelen 10 ve 11. sınıf öğrencilerine mayıs-ekim dönemi için asgari ücretin yüzde 60’ı oranında mesleki eğitim ücreti ödeyecek. Protokolün süresiz olarak imzalanması da dikkat çekti.
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