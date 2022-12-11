CHP'li Yıldırım Kaya: MEB çocuklara tecavüzlerle anılan tarikatlarla, vakıflarla protokoller imzalıyor

11 Aralık 2022 Pazar, 21:51

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda, “20 yılda yurt sorununu çözemediniz. Bilinçli olarak çocuklarımızı cemaat ve tarikatların kucağına ittiniz. Eleman devşirme yeri haline getirdiniz" dedi.

Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlara bu vakıflarla protokoller imzalıyor. Mahkemeler iptal etmesine rağmen ısrarla protokol imzalayanlardan hesap soracağız. Siz çocuklarımızın okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2023 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifleri, 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri görüşülüyor.

YILDIRIM KAYA: AÇ ÇOCUKLARIN ELİ YAKANIZDA OLACAK SAYIN BAKAN

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim bütçesine dair söz alarak şöyle konuştu:

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17.18’di. 2023 bütçesinde eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 9.17’ye düşmüş... Sonuç ortada dünyada ilk 500 üniversitesi içine giren üniversitemiz yok. 20 yılda yurt sorununu çözemediniz. Bilinçli olarak çocuklarımızı cemaat ve tarikatların kucağına ittiniz. Eleman devşirme yeri haline getirdiniz. Çocuklarımızı okullarda açlıktan bayılan noktaya getirdiniz. Aç çocukların eli yakanızda olacak sayın Bakan. MEB ihtiyaç fazlası diye 62 milyar lirayı saraya devretmiş. Sözün özü eğitimden kestiğiniz parayı vakıf görünümlü istismarcı tarikatlara ve çok sevdiğiniz beşli çetelere peşkeş çektiniz… Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlara bu vakıflarla protokoller imzalıyor. Mahkemeler iptal etmesine rağmen ısrarla protokol imzalayanlardan hesap soracağız. Siz çocuklarımızın okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız... Unutmayın geliyoruz.

AHMET KAYA: ÇOCUKLARIMIZA BİR ÖĞÜN YEMEK VERELİM DEDİK, BUNU BİLE REDDETTİNİZ

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, ekonomik nedenler yüzünden dükkanını kapatmak zorunda kalan esnafın anahtarlarını kürsüde gösterdi. Kaya, “Bu anahtarlar ‘Namusumuzla battık’ diyen esnafların dükkanlarının anahtarları. Dört kat birden artan kiralarını ödeyemedikleri için batan esnafların anahtarları. Onlar batarken siz iktidar olarak sadece seyirci oldunuz, onun için battılar. Size hususi selamları var” dedi.

Ahmet Kaya, “Sözleşme öğretenlerimizin kadroya alınmasını teklif etmişiz reddetmişsiniz. ‘Kamuda üç maaş beş maaş alanlar var bunu kaldıralım’ diye verdiğimiz önergelerimizi de reddetmişsiniz. Ya sizin elleriniz hiç memleketin hayrına kalkmayacak mı arkadaşlar? ‘Okuyan çocuklarımıza bir öğün yemek verelim’ dedik. Bunu bile reddettiniz. Allah sizi ıslah etsin. Allah size vicdan merhamet versin” diye konuştu.

BURCU KÖKSAL: ÇOCUKLARIN BESLENME ÇANTASINDA AÇLIK ÇIKIYOR

CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal ise bir öğrencinin beslenme çantasıyla kürsüye çıktı. Köksal, “İktidarınızda beslenme çantasında yoksulluk çıkıyor. Çocukların beslenme çantasında açlık çıkıyor. Gülersiniz tabi. Milletin çocuğu otobüsle servisle okula giderken sizin çocuklarınız makam araçlarıyla gidiyor” dedi.

SUAT ÖZCAN: NİYE 15 BİN 500 ANASINIFI ÖĞRETMENİ ATAMADINIZ?

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da, “Okul öncesi eğitimde ‘bir yılda 2 bin 50 anaokulu, 15 bin 500 yeni anasınıfı açtık’ diyorsunuz. ‘Okul öncesini OECD ortalamalarına ulaştırmak istiyoruz’ diyorsunuz. Niye 15 bin 500 anasınıfı öğretmeni atamadınız? Öğretmenlerin yüzde 61’i ek iş arıyor. Öğretmen polis şiddetine maruz kalıyor. Bu sizi rahatsız etmiyor mu?” dedi.

ALİ KEVEN: KPSS’NİN FAİLİ KİM, FETÖ’MÜ, MENZİLCİLER Mİ?

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise, “ÖSYM’nin içine düştüğü şaibeli durumu hepiniz biliyorsunuz. Bu yıl 1 buçuk milyon kişinin girdiği KPSS iptal edildi neden? Soruşturmanın sonucunda ne oldu? Koca bir sıfır. Ortada bir cinayet var, faili yok. Faili kim? FETÖ’mü, Menzilciler mi, kim? Daha önce yaşanan KPSS rezaleti gibi bunun da üzerini örtmeye çalışıyorsunuz” diye konuştu.