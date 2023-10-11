Milli eğitim müdürlükleriyle protokol yapıp, imam hatip okulları kuruyorlar: Eğitime tarikat kıskacı

Yayınlanma: 11.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2023 - 04:00

Türkiye’de tarikatlar özellikle eğitim alanında hızla örgütleniyor. Kuran kurslarının yanı sıra milli eğitim müdürlükleriyle yapılan protokollerle de tarikat kontrolünde imam hatip okulları kuruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı imam hatip liselerinde kontrol tarikatların eline geçiyor.

İsmailağa cemaatine bağlı Yavuz Selim Vakfı da imam hatiplerde faaliyet gösteriyor. Vakıf özellikle İstanbul Küçükçekmece’de ciddi örgütlenme faaliyetleri yürütüyor.

İddiaya göre MEB, vakfın yoğun çabaları sonucu 2015’te Küçükçekmece Yavuz Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni kurdu. Lisenin açılışına yüksek bürokrasiden birçok isim katıldı. Lisenin kullandığı sembol ise Yavuz Selim Vakfı’nın armasıyla neredeyse birebir aynı. Okul içerisindeki ibadet alanında madde bağımlılığı seminerleri de yapılıyor.

Okulun bulunduğu Küçükçekmece’nin yoksul kesimlerinden Cennet Mahallesi’nde gençler arasında uyuşturucunun yaygın olduğu biliniyor. Vakfın kurucu üyesi ve başkanı Enver Topçu da Küçükçekmece’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü protokolleriyle pek çok okulda etkinliğe katılıyor.

Tarikatçı vakıf aynı ilçede Kanuni İmam Hatip Ortaokulu’nda kütüphane kurdu. Okuldaki kütüphanenin açılışına katılanlar arasında ilçe milli eğitim müdürlüğü şube müdürü Rafet Fener de vardı. Fener, kütüphanenin açılışında vakıf başkanı Enver Topçu’ya “teşekkürlerini sunarak”, “plaket” verdi.

BÜROKRASİYLE YAN YANA

Enver Topçu, Sultan Abdülhamit İmam Hatip Ortaokulu’nun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle ortak düzenlediği “siyer-i nebi” etkinliklerinde de boy gösteriyor.

Sefaköy Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikler ilçe milli eğitim müdürlüğünün internet sitesinde duyuruldu. Etkinliğe kaymakam, müftü, okul yönetimi ve çok sayıda öğrenci ile veli katıldı.

Topçu, 2015 yılında Küçükçekmece’de kurulan Kartaltepe Ortaokulu açılışına katıldı. Küçükçekmece Kaymakamlığı’nın sitesinde duyurduğu açılış etkinliğinde Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da katıldı.

MERKEZLERİ YAVUZ SELİM CAMİSİ

Yavuz Selim Vakfı’nın merkezi Kahramanlar Mahallesi’nde bulunan Yavuz Selim Camisi’nde İsmailağa cemaatinin sohbet buluşmaları yapılıyor.

Caminin hemen yanında Yavuz Selim Kuran Kursu bulunuyor. Vakıf sadece İstanbul’da değil farklı illerde de faaliyet gösteriyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Kızılay’ın yardım kolilerinin Ordu Fatsa’da vakfın kaçak kuran kurslarında çıktığı belirtilmişti. HDP milletvekili Meral Danış Beştaş konuyu TBMM’de gündeme getirmişti.