Milli Eğitim Şûrası, 5 yıldızlı otelde yapılacak

30 Kasım 2021 Salı, 04:00

Milli Eğitim Şûrası, 7 yıl sonra “Eğitimde Fırsat Eşitliği” başlığıyla yapılacak. Milyonlarca öğrencinin salgın sürecinde özellikle maddi yetersizlikler nedeniyle eğitime dahil olamamasına karşın eğitimde fırsat eşitsizliğinin 5 yıldızlı bir otelde tartışılacak. Şûranın açılışının Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenecek olması da tepki çekmişti.

Milli Eğitim Şurası’nın 7 yıl aradan sonra 1-3 Aralık tarihlerinde Ankara’da toplanacağı açıklanmıştı. Eğitimciler şûranın kısa sürede planlanması nedeniyle yeterli hazırlık olanağı tanınmadığı, şuranın içeriğinin yeterince kapsamlı olmadığı, tartışılması gereken konuların şura gündemine alınmadığı eleştirilerinde bulunmuştu. Eğitim İş ve Eğitim-Sen, şûra için yalnızca bir temsilinin istenmesi, yeterli hazırlık yapılmaması ve açılışın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenecek olması gibi nedenler ile şuraya katılmayacaklarını açıklamıştı.

Toplantıların ihtisas komisyonlarının toplantılarının 5 yıldızlı bir otelde yapılacağı ortaya çıktı.

ABD ZİNCİRİNİN ŞUBESİ

Şûraya ilişkin eğitim sendikalarına gönderilen davet yazısında komisyon toplantılarının nerede yapılacağı bilgisinin yer almamasına karşın toplantıların, Amerikan otel zincirinin Ankara’daki şubesi olan, Marriott otel grubuna ait JW Marriott Ankara’da düzenleneceği öğrenildi. Komisyon toplantılarına 600 civarı kişinin katılım sağlaması beklenirken, Ankara dışından gelecek katılımcılar ise otelde konaklayacak. Otel, Söğütözü semtinde inşası süren ABD’nin yeni Ankara Büyükelçiliği’nin yanı başında yer alıyor.