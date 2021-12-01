Milli Eğitim Şûrası bugün toplanıyor

01 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Milli Eğitim Şûrası yedi yıl aradan sonra, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ana temasıyla, bugün Ankara’da başlıyor. Eğitim İş ve Eğitim Sen Şûra’ya katılmama kararı aldı.

Öğrenci Veli Derneği’nce yapılan açıklamada da “Şûra ile amaçlanan, 4-6 yaş arası çocuklarımızı okul öncesinde Kuran kurslarına zorunlu bırakmaktır” denildi. Açıklama şöyle:

“Şûra’daki saklı ancak bizim için son derece açık temel gündemlerden biri 4-6 yaş arası çocuklarımız için okul öncesi eğitimde Kuran kurslarının zorunlu hale getirilmesi olacaktır. İllerden verilen önergelerde de bu başlığın yer aldığını biliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı açıklamalar, bu maddenin Cumhurbaşkanlığı Yıllık Çalışma Planı’nda yer alması da Şûra’dan çıkarılmak istenen temel başlıklardan birinin okul öncesinde Kuran kurslarının zorunlu eğitim kapsamına alınacağını bize göstermektedir.

Okul öncesi eğitimin oldukça pahalı olduğu ve birçok mahallede okul öncesi eğitim kurumunun olmadığı ama onlarca Kuran kursunun olduğu bir gerçeklikte çocuklarımız ve aileleri okul öncesinde Kuran kurslarına mecbur bırakılacaktır. Soyut bilgi döneminde olmayan çocuklarımıza okul öncesinde Kuran kurslarının dayatılması eğitim hakkı ve çocuk hakkı ihlalidir.”