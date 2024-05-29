Milli Gazete yazarının oğlunu canice katletmişti: Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Yayınlanma: 29.05.2024 - 12:54

Güncelleme: 29.05.2024 - 12:54

İstanbul Fatih'te 10 Temmuz 2023'te Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ı öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırarak derin dondurucuda saklayan ve aileden 40 bin dolar fidye isteyen sanık Hakan Öztürk'ün 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'gece vakti yağmaya teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Tutuklu sanık Hakan Öztürk, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Maktul Muhammed Nuh Kasadar'ın babası Mustafa Kasadar ile ağabeyi Ömer Faruk Kasadar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Kasadar ailesinin avukatı, mahkemedeki beyanında, "Sanığa 50 bin yıl da verseniz 100 bin yıl da verseniz müvekkillerimin acısı dinmeyecek. Sanık bir an önce cezalandırılsın" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, Hakan Öztürk'ü, 'tasarlayarak öldürme' suçundan, cezada herhangi bir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığa 'gece vakti yağmaya teşebbüs' suçundan ise 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.