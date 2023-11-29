Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı!
Yılın son Milli Güvenlik Kurulu, yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Saray'da toplandı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Saray'da gerçekleşen toplantı basına kapalı olarak düzenleniyor.
GAZZE GÜNDEMİ
Toplantıda, Gazze’deki durum değerlendirilecek. Türkiye’nin bölgede barışı sağlamak için gösterdiği çabalar ele alınacak. Filistin’e yönelik insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıyla ilgili süreç gözden geçirilecek.
KAFKASYA'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK
Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Kafkasya'daki gelişmeler de gündemde olacak. Azerbaycan ile Türkiye'yi birbirine bağlaması beklenen Zengezur Koridoru ile ilgili son durum değerlendirilecek.
TERÖRLE MÜCADELE KONUSU!
Toplantının gündeminde, terörle mücadele operasyonları da yer alacak. Yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele operasyonları kapsamlı şekilde ele alınacak.
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