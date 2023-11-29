Yılın son MGK'si bugün toplanıyor: Masada ne var?

Yılın son Milli Güvenlik Kurulu, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda Gazze'deki son durum, Filistin'e insani yardımların ulaştırılması ve terörle mücadele operasyonları ele alınacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:13
Yılın son MGK'si bugün toplanıyor: Masada ne var?
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Milli Güvenlik Kurulu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Saray'da toplanacak.

Toplantıda, Gazze’deki durum değerlendirilecek. Türkiye’nin bölgede barışı sağlamak için gösterdiği çabalar ele alınacak. Filistin’e yönelik insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıyla ilgili süreç gözden geçirilecek.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Kafkasya'daki gelişmeler de gündemde olacak.

Azerbaycan ile Türkiye'yi birbirine bağlaması beklenen Zengezur Koridoru ile ilgili son durum değerlendirilecek.

Toplantının gündeminde, terörle mücadele operasyonları da yer alacak. Yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele operasyonları kapsamlı şekilde ele alınacak. 


MGK AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu

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