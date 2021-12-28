Milli Piyango biletlerinin satışı güven nedeniyle yüzde 50 düştü

28 Aralık 2021 Salı, 04:00

Eminönü’nde Nimet Abla Gişesi’nin önündeyiz. Yılbaşı yaklaşırken İstanbullu mutlaka buraya yolunu düşürür ve Milli Piyango bileti satın alırdı.

Artık yılbaşı çekilişinin de tadı kalmadı. Yılbaşına sayılı günler kala gişenin önünde yurttaşların duygularını öğrenmek istiyoruz. Yurttaşların söylediklerine göre, 2017’de Varlık Fonu’na 2020’de ise özelleştirilerek Demirören Grubu ile Sişal Şans’a devredilen Milli Piyango’ya güven kalmamış durumda.

Bilet almak isteyen bir öğrenci. “İstanbul’a ilk geldiğimde ailem memleketten para gönderir ‘Hepimiz için birer bilet al’ derdi. Artık istemiyorlar. Ben de geçerken uğradım bir tane alıyorum” diyor.

Bir seyyar bayi “Güven sıfır. Kimse çıkacağına inanmıyor artık. Eskiden aralık başında burada kuyruk başlar ay sonuna doğru Mısır Çarşısı’na uzardı. Bu yıl sadece iki gün kuyruk oldu” diyor.

Aldığımız bilgilere göre bu yıl 10 milyon numara belirlenmiş, 25 milyona yakın bilet basılmış. Geçen yıl biletlerin yüzde 33’ünün satıldığı söylenmişti, bayilerin bu yıl beklentisi ise yüzde 20 civarında.

BAYİLER DERTLİ

Organizasyonun Şisal Şans’a devredilmesi ile primlerin yüzde 9.75’ten 4.25’e çekildiğini söyleyen seyyar bilet satıcıları, para kazanamadıkları için işi bırakıyor. Yerleşik dükkânlarda ise primler yüzde 3.5. Bu gerileme ile Türkiye’de 8 bin civarında olan gezici Milli Piyango satıcısı sayısı 1000’e kadar düşerken sadece 460’ı sahada çalışıyor. İstanbul Milli Piyango Satıcıları Esnaf Odası’na bağlı üye sayısı ise 1500’den 600’e kadar düşmüş.

Başkan Ahmet Yazıcı, üyelerin tamamının da aktif olarak çalışmadığını söylüyor. Bu yıl sokaklarda bayi sayısındaki azalmanın nedeninin de bu olduğunu anlatıyor. İsmini vermek istemeyen bir bayi “Kazancım yarı yarıya düştü. İnsanlar güvenini kaybetti artık satış yapamıyoruz, eskiden günlük 1000 bilet satıyordum şimdi 200-300 satabiliyorum” diyor.

Yerleşik bir bayi ise bilet satışlarının bu yıl ancak yüzde 20’leri bulabileceğini söyleyerek “Yurttaş kazanmıyor, bayi kazanmıyor, kim kazanıyor bu piyangodan. Geçen yıla göre yüzde 50 düştü satışlarımız” diye konuşuyor.

Özelleştirme öncesi Ankara’da 500’e yakın Milli Piyango seyyar bayi bulunduğunu söyleyen Ankara Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz ise “Bu yıl şirketle 100 bayi sözleşme imzaladı” diyor.

BÜYÜK İKRAMİYE DÖVİZE YENİLDİ



Geçen yıl verilen 100 milyon TL’lik ikramiye bu yıl yüzde 20 artış ile 120 milyon TL’ye çıktı. Ancak dolar bazında hesaplanınca geçen yıl ortalama 13 milyon 438 bin dolar yapıyordu. Bu yılki zamlı ikramiye ise dolar bazında 3 milyon azalarak ortalama 10 milyon 498 bin dolar ediyor. Geçen yılki ikramiye ile 68 tane son model lüks cip alınabiliyorken bu yıl yalnızca 48 tane alınabiliyor. Aynı şekilde geçen yıl 217 bin adet gram altın alınırken şu an 182 bin tane, son model lüks telefondan ise 10 bin tane alınabilirken 8 bin tane alınabiliyor. Talihli, İstanbul’da taksi plakası almak istese geçen yılki düşük ikramiye ile 50 tane alabiliyorken bu yılki zamlı ikramiye ile 40 tane alabiliyor.