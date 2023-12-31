Milli Piyango çekilişi yapıldı, 40 milyon TL'lik ikramiye kazanan rakamlar belli oldu

Milli Piyango çekilişi devam ederken 40 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 19:01
Milli Piyango çekilişi yapıldı, 40 milyon TL'lik ikramiye kazanan rakamlar belli oldu
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Milli Piyango'nun 2024 çekilişi saat 18.30'da başladı. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra 40 milyon, 4 milyon ve 1 milyon TL'lik çekilişler de yapıldı.

HANGİ RAKAMLARA ÇIKTI?

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 40.000.000 (40 milyon) TL kazanan numaralar açıklandı.

İşte 40 milyon lira ikramiye kazanan numaralar şunlar:

  • 6815815
  • 1367224

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