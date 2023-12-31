Milli Piyango çekilişi yapıldı, 40 milyon TL'lik ikramiye kazanan rakamlar belli oldu
Milli Piyango çekilişi devam ederken 40 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. İşte ayrıntılar...
Milli Piyango'nun 2024 çekilişi saat 18.30'da başladı. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra 40 milyon, 4 milyon ve 1 milyon TL'lik çekilişler de yapıldı.
HANGİ RAKAMLARA ÇIKTI?
Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 40.000.000 (40 milyon) TL kazanan numaralar açıklandı.
İşte 40 milyon lira ikramiye kazanan numaralar şunlar:
- 6815815
- 1367224
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