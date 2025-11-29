Milli Piyango'da 800 milyon liralık büyük ikramiye bile satışları artırmadı: 'Tarihin en kötü günlerini yaşıyoruz, Türkiye kumarhaneye döndü'

Yılbaşı özel çekilişi için bilet satışları başladı.

Bu yıl toplam 4 milyar 644 milyon 700 bin lira ikramiye dağıtılacağı, büyük ikramiyenin ise 800 milyon lira olacağı açıklandı. Çeyrek bilet 200, yarım bilet 400, tam bilet 800 liradan satışa sunuldu.

Ancak İzmir Konak Meydanı’nda bilet satışı yapanlar, talebin önceki yıllara göre düştüğünü belirtti.

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, “Tarihin en kötü günlerini yaşıyoruz, satışlarımız çok düşük” diyerek satışların neredeyse durma noktasına geldiğini, vatandaşın sanal oyunlara yönelmesinin sektörü bitirme noktasına getirdiğini ifade etti.

Konak Meydanı’ndaki bir bayi de ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2-3 kişinin ortak bilet almaya başladığını söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA BİR DOSYA HAZIRLIYORUZ"

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, şunları kaydetti:

"Hiç hareketlilik yok. Tarihin en kötü günlerini yaşıyoruz, satışlarımız çok düşük. Toplum olarak piyangodan uzaklaştık. Uzaklaşan toplum sanala kaydı; sanalda da kumara, oradan yasa dışına kaydı. Esnafımız çok zor durumda. Zaten tezgâh açmada sıkıntı yaşıyoruz. Belediyelerimiz sağ olsun, bize esneklik gösteriyor ama yine de sıkıntılarımız var. Türkiye’deki bayi sayısı çok az; bir numune gibi bayiler kaldı. Eskiden burada 30 bayi vardı; şimdi yaşayan sekiz, on tane bayi kaldı. Bu bayiler yaşayan son nesil. Bir iki sene içinde göremeyebiliriz.

Çünkü özelleştirmeden sonra Türkiye hızlı bir şekilde kumarhaneye döndü. İnsanlar devamlı oynayabilecekleri oyunlara yöneldi. Yönelen insanların çoğu da iş insanı, esnaf. Onların da çoğu battı. Önü alınamaz bir hale geldi. Çok büyük bir facia var. Bununla ilgili de Cumhurbaşkanımıza bir dosya hazırlıyoruz. Önüne götüreceğiz. Cumhurbaşkanımız bunlara kesinlikle bir çözüm bulacaktır. Çünkü çok vahim bir durumda. İnsanlar evine, çocuğuna, okuluna para veremiyor, yetiştiremiyor. Öyle bir hastalık ki oynadığın zaman elindeki son kuruşa kadar veriyorsun; hiçbir şey gözün görmüyor. Ufak çocuğunun süt parasını bile veriyor. Tekel bayilerine, kahvelere, her tarafa makine dağıtıldı. Münhasır bayilikleri tamamen bitirdiler.

Türkiye’de insanları önce kahveden, tekel bayilerinden, bakkallardan alıştırdılar; sonra internete… İnternete geldikten sonra o insan artık doyumsuz oluyor, ondan sonra da yasa dışına kayıyor ve paralarımız yurt dışına gidiyor. Bu şirketler internette vatandaşa bonus veriyor: 'Piyango al, 200 al, 500 bende.' O insanları oraya alıştırıyor, çekiyor. Çektikten sonra onları sanala çekiyor, oradan vatandaş internete gidiyor."

"BİLETLER BÜYÜK İHTİMALLE ELİMİZDE KALACAK"

Çeyrek biletin 200, yarım biletin 400, tam biletin ise 800 lira olduğunu ifade eden Çakmak, "Tarihin en kötü günlerini yaşıyoruz. Vatandaşımız perişan, emekli insanlarımız çoluk çocuğunun kumar borçlarını ödüyor. Artık resmileşmiş bir kumarhaneye döndü Türkiye. Artık insanlar başka ülkelere, Kıbrıs’a gitmeye gerek duymadan burada oynuyor. Biletler büyük ihtimalle elimizde kalacak; hareketlilik yok. Umutsuzuz bu sene. Emekli ancak bir tane çeyrek bilet alıyor. Bizim tabanımız ekseriyette 45 yaş üstü insanlar. Bir tane çeyrek alıyor, geçiyor. Eskiden seri bilet alıyordular. O seri bilet alan müşterilerimiz şu anda internete kaydı, sanala kaydı. Geçim sıkıntısı var. Emeklinin, asgari ücretlinin durumu zaten ortada. Ekonomik kriz var" ifadelerini kullandı.

"İYİ YÖNETİLMİYOR"

Özelleştirmenin ardından Milli Piyango'nun iyi yönetilemediğini de aktaran Çakmak, şöyle konuştu:

"Bizlerle iletişimi bile yok adamların. Güven olur mu? Sen tutuyorsun, tekel bayisine veriyorsun; büfeciye veriyorsun; bayilik vermeden bilet dağıtıyorsun, 'kazı kazan' dağıtıyorsun, bu 'kazı kazan' boyalı mı, işlenmiş mi? Kendine saygısı olmayan bir şirket. Yabancı ülkelerde bu şirkete süpürge verip süpürtmezler. Onun için bu ülkenin geleceği için bu firmanın bir an önce el çekmesi lazım. Devlet idaresine dönüştürülmeli.

Ancak Cumhurbaşkanımızın buna gücü yeter. Hiçbir siyasi iradenin güç yetiremez; çünkü satın alırlar, bunların satın alamayacağı siyasetçi yok. Sadece Cumhurbaşkanı bunlarla uğraşabilir. Kimsenin uğraşma şansı yok. Herkesi indirir bunlar. Çok büyük bir lobi. Milyar dolarlara hükmediyorlar. Yatırım yapmadan insanların geleceğini kumara çekerek bir neslimizi yok ediyorlar. Bunun için mücadele eden insanlar da korkuyor. Ama korkmamak lazım.

Bizim bu yaşadıklarımızdan sonra bir daha yaşama şansımız yok. Bu neslimizi, bu genç neslimizi bir daha getirme şansımız yok. Bu yaptıkları kumar bağımlılığı 30–35 yılda ancak çözülür. Daha ileri gitmeden çözüm bulunması lazım. Ben Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Hiçbir siyasinin bunu çözme şansı yok Türkiye Cumhuriyeti’nde."

"2-3 KİŞİ BİR ARAYA GELİP BİR BİLET ALMAYA BAŞLADI"

Bilet satışı yapan Gülnaz Ok ise şunları söyledi:

"Satışlar normal değil, iyi gitmiyor. Her yerde bilet satıldığı için burada satışlarımız düştü. Oyun alanları çıktı. Bazı marketlerde satılmaya başladı. Onlar satınca bizlerin işleri de burada düşük. Bütün gün boş kalıyoruz, satamıyoruz. Geçen seneye bakılırsa geçen seneden bu sene daha kötü. Gün geçtikçe bilet satışlarımız düşüyor.

Kimisi 'maaşı alayım öyle alırım', 'ortak alırım', 'bu sene almayacağım' diyor. Vatandaşlar Kurban Bayramı'nda nasıl bir kurbana ortak oluyorlarsa aynı şekilde bilete de ortak olmaya başladılar. Çünkü tek kişinin gücü yetmiyor bir bilet almaya. 2-3 olup, birlikte bilet almaya başladılar."

"BİLET SATIŞLARI AZALIYOR"

Bilet satışı yapan Yasemin Zeytinli de "Bilet fiyatları normal. Geçen sene çeyrek 150 liraydı, bu sene 200 lira oldu. Ben 30 yıldan beri buradayım. Bu sene biraz daha düşük başladık işe biz. Diğer senelere göre düşük başladık. Şimdi oyunları çoğaldı, internet üzerinden telefonlardan her yerden oynanıyor. Bilet satışları da bu şekilde azalıyor" dedi.