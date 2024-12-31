Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlandı: 600 milyon lirayı kazanan numara belli oldu

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. 600 milyon lira tutarındaki büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 0 5 2 4 4 8 numaralı bilete isabet etti.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlandı: 600 milyon lirayı kazanan numara belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2024 - 23:43

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu. 31 Aralık 2024'te yapılan çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi 1 0 5 2 4 4 8 numaralı bilete çıktı. 

Saat 18.30 itibariyle başlayan Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm kategorilerde çekilişler tamamlandı. 2025 Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre amorti rakamları 2 ve 7 oldu.

600 milyon TL, 60 milyon TL, 6 milyon TL ve 400 TL (amorti), 400 bin (teselli ikramiyesi) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. 

Ayrıca 1 milyon 500 bin lira ile bin 200 lira arasındaki ikramiyeler de belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ NUMARALARA ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiye 1052448  numaralı bilete isabet etti. 

İkramiye bir tam bilete çıktı. Biletin online olarak satın alındığı belirtildi.

60 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

1223970, 5234525

6 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

2432263    3864413    4063986    4821966    5355909    7149626    7755558    8142779  8509287    8873296

1.5 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

123038    0333987    1267895    2220793    2951072    3037562    3082169    3180627    3562790    4064183

4130952    4994286    5191256    6841369    7127207    7328319    7332789    7404918    9235638    9692877

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

0053361    0829312    0943161    1013914    1049245    1761471    2124305    2332120    2424160    2730309

2904364    3069289    3136016    3241832    3809143    3818761    3991995    4038764    4247910    4875739

5037854    5725582    6564303    6791989    7815407    7832928    8100382    8535261    8732630    9063368

100 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

0153013    0219717    0320269    0584849    0654486    0810056    1085923    1371216    1454826    1470394

1542694    1641289    1940147    1990669    2119024    2136290    2552923    2558916    2620348    2662893

2888884    3273858    3337404    3380008    3382355    3411624    3416157    3432339    3486891    3569745

3600442    3638083    3869365    3989553    4005886    4765141    4817052    5110596    5282847    5719480

5793144    6066584    6080122    6099743    6128309    6140524    6295281    6315859    6594526    6816915

6929158    7277357    7374995    7457398    7497409    7672026    7804124    7896837    8009878    8117924

8171737    8278004    8306337    8321559    8525182    8525412    8652775    8705206    8831123    8895520

8900548    8917522    9262432    9374254    9430419    9471652    9484425    9766408    9920549    9953963

SON 2 RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son iki rakamı bilenler 1200 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 600 TL, çeyrek bilete 300 TL ikramiye dağıtılıyor.

08, 20, 21, 42, 61, 71, 91 

SON 3 RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son üç rakamı bilenler 1800 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 900 TL, çeyrek bilete 450 TL ikramiye dağıtılıyor.

005, 055, 160, 187, 242, 253, 260, 354, 390, 481, 492, 494, 592, 622, 627, 675, 695, 820, 858, 925

SON 4 RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son dört rakamı bilenler 4000 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 2000 TL, çeyrek bilete 1000 TL ikramiye dağıtılıyor.

0120    0362    0966    1120    1141    1210    1424    1445    1452    1955

2065    2181    2561    2611    3189    3876    3911    4114    4309    4471

4656    5129    5240    5592    5682    5841    6442    6476    7007    7109

7143    7284    7309    7538    7597    8336    8431    8667    9514    9551

SON 5 RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son beş rakamı bilenler 6000 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 3000 TL, çeyrek bilete 1500 TL ikramiye dağıtılıyor.

02084    02687    03326    06080    06657    07432    08451    08463    09354    11112

11432    11682    14229    16901    18359    20339    23544    23879    24591    26905

27861    28093    30496    31841    32003    34279    34554    39191    44469    45355

45542    45923    47266    48526    50268    51906    52700    65857    66459    66717

66916    67104    71558    74543    76613    78439    83394    88754    90313    90336

91153    91530    91652    92320    92425    92986    95282    95800    97120    98127

SON 6 RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son altı rakamı bilenler 10000 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 5000 TL, çeyrek bilete 1500 TL ikramiye dağıtılıyor.

001547    002249    014369    016335    016623    044572    045374    062168    079999    092826

099721    117539    125253    136818    174914    176656    201561    203444    205188    225294

236177    236548    251582    261117    262596    263593    277653    321585    326028    337161

343504    349938    350749    356764    357184    383736    397892    403275    420841    433359

445076    450048    506698    523164    528213    549925    577425    591870    595253    598980

647754    663795    669923    685858    689050    692741    699614    711429    729524    741749

764249    767368    775007    781843    786061    791606    791773    802480    830992    832399

842879    896280    902084    904235    919216    919504    919986    967375    988826    993307

25 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0080001    0160969    0171205    0184280    0239918    0274674    0295132    0338359    0471779    0576228

0597351    0626776    0687542    0687825    0750984    0760585    0817045    0900893    0921116    0977771

0989219    1010441    1053777    1093630    1111706    1176277    1271904    1487486    1622600    1656067

1694517    1697870    1737059    1793899    1863432    1900553    1913855    1931353    1951724    1965257

2068247    2080187    2147773    2151398    2162285    2252835    2322878    2326235    2355517    2372658

2407619    2466123    2511994    2551413    2724927    2848223    2871290    2881006    2885182    2885495

2908513    2983225    2991939    3070823    3144236    3208373    3364722    3366859    3447249    3538178

3583608    3601486    3641043    3763841    3767895    3769540    4013113    4135404    4140768    4156675

4253496    4273159    4368768    4372178    4460512    4641403    4705279    4931917    4952455    5198995

5234994    5292484    5314621    5458427    5473025    5576337    5656488    5674188    5767744    5816891

5831295    5837858    5850910    5888840    5972816    6103255    6233354    6298114    6302405    6319734

6331691    6343419    6420408    6545926    6566543    6590378    6591953    6641004    6649474    6673106

6744575    6755709    6926010    6942643    7069535    7131519    7173896    7355754    7530887    7687566

7776833    7784429    7819336    7945102    8002557    8020692    8069759    8105086    8212983    8286581

8398888    8430568    8440195    8624750    8629036    8630668    8684631    8780442    8792478    8878873

8904423    8998574    9001599    9053262    9130363    9143786    9176340    9198435    9274625    9301138

9380921    9399620    9400147    9477808    9574906    9667308    9736378    9806927    9927153    9968668

50 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0261321    0475450    0592917    0676425    0803772    0849890    0856549    0979500    1025664    1063144

1072017    1080653    1304393    1382286    1569432    1697191    1782583    1835575    2477788    2497101

2519527    2578693    2622373    2749102    2808790    2888631    2888645    2904368    2921356    3073804

3095915    3227334    3312024    3338790    3344244    3418785    3575496    3891904    4208289    4231950

4237544    4250692    4593250    4763508    4912502    5027639    5089830    5169913    5191583    5271415

5487791    5875806    5922634    5998095    6016671    6021155    6316678    6473336    6505940    6520664

6608880    6689391    6892221    6905302    7048078    7066432    7120299    7146802    7181330    7553970

7721580    7777942    7852539    7912834    7970202    7989864    8016211    8016622    8038559    8119355

8359086    8428546    8479873    8526209    8542181    8616169    8760159    8763147    8948348    8983812

9474653    9563260    9615807    9676207    9716902    9735225    9770843    9784864    9845475    9954829


Etiketler: #milli piyango #büyük ikramiye

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