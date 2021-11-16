Son dakika: Bakan Akar'dan 'TSK'de kimyasal silah bulunuyor' iddiasına yanıt

16 Kasım 2021 Salı, 16:11

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “TSK’de kimyasal silah bulunduğu yönündeki iddialara cevap verdi.

Akar şu ifadeleri kullandı:

Türk Silahlı Kuvvetleri kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır. TC'nin TSK’nin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor.