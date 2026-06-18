Milli Savunma Bakanı Güler'den F-16, orduevi yasağı ve Anıtkabir sorularına yanıt: Tek cümlelik yanıtlar!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerinin soru önergelerine birer cümlelik yanıtlar verdi. Konya’da stadyum üzerinden F-16 uçurulması konusunda “mevzuata aykırı tutum ve davranışı tespit edilen personel hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin gecikmeksizin tesis edildiğini” belirtti.

STADYUM ÜZERİNDE F-16

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Konya’da 21 Nisan 2026 tarihinde oynanan Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında stadyumun üzerinden F-16 savaş uçakları ve Sikorsky helikopterleriyle yapılan alçak uçuşlara dikkat çekti. Uçakların Konyaspor’a verdiği yakın destek ile bilinen Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş’un talimatı ile stadın üzerinden uçurulduğu iddialarına dikkat çeken Öztürkmen, Tümgeneral Kuş’un yaşanan olayın ardından görevinden alınarak Ankara’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na çekildiğini belirtti.

Öztürkmen, savaş uçakları ve helikopterlerin neden stadyum üzerinden uçurulduğu, bunun kimin emri ile ve ne amaçla yapıldığı, Tümgeneral Mete Kuş’un uçuş emri nedeniyle disiplin cezası alıp almadığı, hakkında adli süreç başlatılıp başlatılmadığı, Kuş’un bu emri hangi amaç ve hedefle verdiğinin öğrenilip öğrenilmediği hakkında bilgi istedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, soru önergesine bir cümle ile yanıt verdi. Yanıtta, “Bakanlığımızdaki tüm faaliyetler mevzuat esaslarına göre yürütülmekte olup, mevzuata aykırı tutum ve davranışı tespit edilen personel hakkında gerekli adli ve idari işlemler gecikmeksizin tesis edilmektedir” denildi.

ORDUEVİ YASAĞI

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 1997 yılındaki Çekiç Harekatı’ndaki hizmetleri nedeniyle TSK Başarı Madalyası ile ödüllendirilen Emekli Albay Alican Türk’e, orduevleri ve askeri sosyal tesislere giriş yasağı uygulandığını anımsattı. CHP’li Murat Bakan, yasağın gerekçesi hakkında bilgi istedi. Sosyal medya paylaşımları veya kamuoyuna yansıyan görüş ve açıklamaların, bu tür yaptırımlara gerekçe yapılıp yapılmadığını sordu. Bakan Güler yine bir cümle ile yanıt verdi. Yanıtta, “Bakanlığımıza ait sosyal tesislerin hak sahibi kişilerce kullanımına ilişkin hususlar, 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve TSK İç Hizmet Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir” denildi.

ANITKABİR ZİYARETLERİ

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Milli Savunma Bakanı Güler’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Anıtkabir’in Türk Milletinin ortak hafızasının, milli mücadelenin ve Cumhuriyetimizin kurucu iradesinin en önemli simge mekanlarından birisi olduğunu kaydetti. Aydın, ancak son dönemde, Anıtkabir’de çekilen ve kamuoyunda tepki uyandıran özellikle kılık kıyafet konusundaki uygunsuz bazı görüntülerin; bu alanın ziyaret, fotoğraf çekimi ve kamu kullanım esaslarının yeterince korunup korunmadığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

Aydın, Anıtkabir’de ziyaretçilerin fotoğraf ve video çekimine ilişkin kuralların neler olduğu, Anıtkabir’in tarihi ve manevi ciddiyetiyle bağdaşmayan kılık kıyafet veya duruşlarla çekilen görüntü ve paylaşımlar hakkında herhangi bir idari işlem ya da yaptırım uygulanıp uygulanmadığı, ziyaretçilerin Anıtkabir’de uyması gereken kılık kıyafet ve davranış kurallarına ilişkin açık, görünür ve bağlayıcı bilgilendirmenin yeterli düzeyde yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi istedi. Ayrıca Anıtkabir’in manevi atmosferiyle bağdaşmayan kılık kıyafetle gelen kişilerin içeri alınmaması yönünde bir uygulama bulunup bulunmadığı, ziyaret kurallarının güncellenmesi konusunda çalışma yapılıp yapılmadığı konusunda da sorular yöneltti. Milli Savunma Bakanı Güler, bu önergeye de yine tek cümle ile yanıt verdi. Yanıtta şöyle denildi:

“Anıtkabir’de icra edilen faaliyetler, 2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun, Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik ile Anıtkabir Hizmetleri Yönergesi kapsamında yürütülmekte olup ilgili yönetmelik ve yönergede hizmetlerin yürütülmesine ilişkin ihtiyaç hasıl olduğunda mevzuat değişiklik çalışmaları yapılmaktadır.”