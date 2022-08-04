Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Ukrayna'dan 3 tahıl gemisi daha yola çıkacak

04 Ağustos 2022 Perşembe, 23:32

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerden üçünün yarın seyre başlamasının planlandığını açıkladı.

Hulusi Akar Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde, tahıl sevkiyatı konusundaki çalışmalar ve son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Görüşmeler ve tahıl sevkiyatıyla ilgili soru üzerine Akar, 22 Temmuz günü İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletlerarasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandığını ve İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğunu hatırlattı.

Sistemin sorunsuz işlemesine yönelik Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Akar, "Merkezdeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor. Bununla birlikte boş bir geminin de İstanbul'da denetlenerek Ukrayna'ya hareket etmesi beklenmektedir" diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında Ukrayna limanlarından çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, İstanbul'daki kontrollerinin ardından Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkmıştı.