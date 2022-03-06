Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Akar, Ukrayna'da tahliyelerin emniyetle yapılması gerektiğini vurguladı.
li Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasında Ukrayna hakkında önemli bir görüşme gerçekleşti.
Gerçekleşen Görüşmede ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakan Akar tarafından; tahliyelerin emniyetle yapılması ve insani durumun iyileştirilmesi için belirli bir süre de olsa bir ateşkese olan acil ihtiyaç vurgulandı.
TAHLİYE VURGUSU
Bakan Akar ayrıca tahliye edilemeyen ve tahliyesi süren vatandaşların güvenliklerinin sağlanması konusundaki beklentilerini iletti ve Türkiye'nin; Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması, barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
İlgili Haberler
- Papa'dan Rusya-Ukrayna geriliminde müzakere çağrısı
- Trump’tan, 'Rusya’yı Çin bayraklı jetlerle bombalayalım' şakası
- Zelenski; 'Esir Rus askerler konuşturuluyor' dedi, Rusya'nın yeni hedefini açıkladı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Mariupol'de tahliye durduruldu
- Hulusi Akar'dan kritik Rusya teması
- Başkentte nöbetçi eczanede bıçaklı soygun girişimi
- Bu markette para geçmiyor!
- ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı rekor seviyede
- İsrail'den 'Ukraynalı sığınmacı' kararı
- 5 ilçedeki elektrik kesintisi sona erdi
- Kiev'de savaş hazırlıkları devam ediyor
- ABD'de güncel Covid-19 rakamları belli oldu
- Frey, Belçika Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor!