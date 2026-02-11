Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den F-35 açıklaması

11.02.2026 12:01:00
Haber Merkezi DHA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güler, F-35 savaş uçaklarına ilişkin, "Henüz bir gelişme yok. Olunca açıklıyoruz" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde grup toplantısı TBMM'de başladı.

Erdoğan'ın konuşması öncesi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güler, "F-35 ile ilgili bir gelişme var mı?" sorusuna, "Hayır, henüz bir gelişme yok. Olunca açıklıyoruz" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 alımının önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözüme kavuşacağını açıklamıştı.

Barrack, Rus S-400 hava savunma sistemine dair sorunların çözülmüş olduğunu belirtmiş, ancak F-35 konusunda hala anlaşmazlıklar bulunduğunu vurgulamıştı.

