Milli Savunma Bakanlığı 16 bin sözleşmeli er alacak

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu yıl içinde 16 bin sözleşmeli erbaş, er alınması planlanıyor. Bakanlık tarafından geçen yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alındı.

AA
Yayınlanma: 08.01.2023 - 10:21
Milli Savunma Bakanlığı 16 bin sözleşmeli er alacak
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Alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Tatbikatlarla personelin hazırlık seviyeleri üst düzeyde tutulurken; bunlarla birlikte personel temini de önemli çalışmalar arasında yer alıyor.

Bakanlık tarafından geçen yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alındı.

16 BİN SÖZLEŞMELİ ER ALINACAK

Bunların büyük bölümü Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirilirken, temin edilen personelden 10 binden fazlası eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.

Bakanlık, bu yıl içinde de toplam 16 bin sözleşmeli erbaş, er almayı planlıyor.


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