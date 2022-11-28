Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Yapılan başvuruların ardından gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı hangi kadrolara personel alımı yapacak?

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 15:27
Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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21 Kasım 2022'de başlayıp, 25 Kasım 2022 itibariyle sona eren Milli Savunma Bakanlığı personel başvurularından sonra adaylar, başvuru sonuçlarını merakla beklemeye başladı. Çoğunlukla  Elektronik Teknisyeni, Elektrikçi, Elektronik Teknisyeni, Tesviyeci, Metal Sac İşleme İşçisi, Temizlik Görevlisi ve Tekne Montaj İşçisi kadrolarına alınacak adayların başvuru sonuçları İŞKUR'un gerçekleştireceği kura çekimiyle belli olacak. Adaylar, kura gününü merak ediyor. İşte ''Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabı:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı kura çekimi 8 Aralık 2022'de yapılacak. Başvurusu olumlu değerlendirilen adaylar, kura çekiminin ardından sınava katılmaya hak kazanacak. Gerçekleştirilecek olan sınavdan başarılı sonuç alan adaylar, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde uygun pozisyonlara yerleştirilecek. 


Milli Savunma Bakanlığı personel alımı işkur

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