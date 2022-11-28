28 Kasım 2022 Pazartesi, 15:27

21 Kasım 2022'de başlayıp, 25 Kasım 2022 itibariyle sona eren Milli Savunma Bakanlığı personel başvurularından sonra adaylar, başvuru sonuçlarını merakla beklemeye başladı. Çoğunlukla Elektronik Teknisyeni, Elektrikçi, Elektronik Teknisyeni, Tesviyeci, Metal Sac İşleme İşçisi, Temizlik Görevlisi ve Tekne Montaj İşçisi kadrolarına alınacak adayların başvuru sonuçları İŞKUR'un gerçekleştireceği kura çekimiyle belli olacak. Adaylar, kura gününü merak ediyor. İşte ''Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabı:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı kura çekimi 8 Aralık 2022'de yapılacak. Başvurusu olumlu değerlendirilen adaylar, kura çekiminin ardından sınava katılmaya hak kazanacak. Gerçekleştirilecek olan sınavdan başarılı sonuç alan adaylar, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde uygun pozisyonlara yerleştirilecek.