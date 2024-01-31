Edirne'de 2 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı.

AA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 12:46
Edirne'de 2 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Güvenlik güçlerinin İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Z.B. ile M.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.


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