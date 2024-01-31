Edirne'de 2 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı.
Güvenlik güçlerinin İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Z.B. ile M.B'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
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