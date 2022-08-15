Milli Savunma Bakanlığı heyeti F-16'lar için ABD'ye gitti
Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında süren F-16 pazarlığı sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, F-16 tedarikinin en kısa sürede gerçekleşmesi için bakanlık heyetin ABD'ye gittiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir" denildi.
"BU ŞARTLARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen haftalarda Ankara'da düzenlenen '13'üncü Büyükelçiler Konferansı' kapsamındaki konuşmasında, Türkiye’nin ABD’den F-16 satın almak için yaptığı başvuruya değinerek, “F-16 müracaatımızı yaptık. Bu müracaat kapsamında 3 toplantımızı yaptık. Ağustos’ta bir toplantı daha yapacağız” demişti.
Akar, ABD heyetinin, kendilerini yakın bir zamanda Amerika'ya davet ettiğini belirterek, "Burada birtakım şartlar konuldu. 'Bu şartları kabul etmemiz mümkün değil' diye muhataplarımıza söyledik" ifadelerini kullanmıştı.
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