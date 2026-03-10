Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İspanya' mesajı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İspanya ile dostluğa vurgu yapan bir paylaşım yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkçe, İngilizce ve İspanyolca olarak “Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana” ifadelerine yer verildi.