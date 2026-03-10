Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İspanya' mesajı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İspanya' mesajı!

10.03.2026 16:01:00
Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İspanya' mesajı!

İspanya ile dostluğa vurgu yapılan Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında "Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İspanya ile dostluğa vurgu yapan bir paylaşım yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkçe, İngilizce ve İspanyolca olarak “Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana” ifadelerine yer verildi.

