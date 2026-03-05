Türkiye-İspanya dostluğu sosyal medyanın gündeminde... Özgür Çelik'den 'enternasyonal' mesaj!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın İspanya’nın güneyindeki deniz ve hava üslerini kullanma talebini geri çevirmesi, uluslararası siyasette olduğu kadar dijital dünyada da büyük bir yankı uyandırdı. Bu diplomatik duruş, Türk ve İspanyol sosyal medya kullanıcıları arasında beklenmedik bir "sevgi seline" ve dayanışma akımına dönüştü.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN DÜNYA SOLUNA SELAM

Sosyal medyadaki bu yakınlaşmaya en dikkat çeken destek CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten geldi. Çelik, sosyal medya hesabından Türk ve İspanyol bayraklarını yan yana getirerek İspanyolca "Hasta la victoria siempre!" (Zafere ulaşana kadar, daima!) ifadesini paylaştı.

Bu mesaj, sadece bir dostluk temennisi değil, dünya sol literatüründe derin bir anlama sahip. Küba Devrimi’nin önderlerinden Ernesto "Che" Guevara ile özdeşleşen bu slogan; anti-emperyalizm, toplumsal adalet ve dirençli bir kararlılığın sembolü olarak kabul ediliyor. Çelik’in bu seçimi, hem İspanya’daki ilerici rüzgarlara bir selam hem de evrensel kardeşlik vurgusu olarak nitelendirildi.

Hasta la victoria siempre! 🇹🇷🇪🇸 — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 5, 2026

ENTERNASYONALİZM NEDİR?

Özgür Çelik’in mesajıyla yeniden gündeme gelen enternasyonalizm kavramı, siyasi literatürde ulusların ötesinde bir dayanışmayı ifade eder. İşte kavramın temel taşları:

Evrensel Dayanışma: Enternasyonalizm, işçi sınıflarının ve halkların çıkarlarının ulusal sınırlarla kısıtlanamayacağını savunur. Irk, dil veya din ayrımı gözetmeksizin dünya halklarının ortak mücadelesine inanır.

Barış ve İş Birliği: Ulus devletlerin kendi çıkarları için çatışması yerine; barış, ekonomik iş birliği ve kültürel alışveriş içinde yaşamasını hedefler.

Sömürge Karşıtlığı: Emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı halkların kendi kaderini tayin hakkını savunurken, bu mücadelenin küresel bir bütün olduğunu vurgular.

İdeolojik Köken: Özellikle sol ve sosyal demokrat gelenekte "Dünya halklarının kardeşliği" ilkesiyle birleşerek, sınıfsal ve toplumsal sömürünün ancak küresel bir bilinçle aşılabileceğini öngörür.

FORMULA 1 VE İSTANBUL PARK HEYECANI

Karşılıklı övgülerin ve İspanya bayraklı "bayrak asan dayı" capslerinin havada uçuştuğu bu atmosfer, kısa sürede spor dünyasına da sıçradı. İspanyol Formula 1 dergisi direktörü Victor Abad, Türkiye’den gelen yoğun sevgi dalgasına kayıtsız kalmayarak İstanbul Park için çağrıda bulundu.

Abad, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'den gelen şaşırtıcı mesaj dalgasının ardından, İstanbul Park'ın en kısa sürede Formula 1 takvimine geri dönmesini umuyorum. Görüşmeler devam ediyor; burası gerçekten bir sanat eseri olan bir pist."