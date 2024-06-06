Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kayseri'de şehit olan iki pilot hakkında açıklama

Yayınlanma: 06.06.2024 - 12:12

Güncelleme: 06.06.2024 - 12:21

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan iki pilot hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada ''Şehit verdiğimiz her iki Pilot Albayımız da öğretmen ve tecrübeli pilotlardır. Test uçuşlarında bir pilot uçağı kullanırken, diğer pilot da kontrol listesine göre uçağın performans kaydını tutmaktadır. SF-260D uçağımız saat 10.02'de henüz belirlenemeyen bir nedenden kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibi incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır'' ifadeleri kullanıldı.

SURİYE'DE YAPILACAK SEÇİM

MSB Kaynakları, Suriye’nin YPG kontrolünde olan bölgede yapılacak yerel seçim ile ilgili ''Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz” açıklamasında bulundu.