Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde dua
Teğmen, Milli Savunma Üniversitesi kürsüsünde salavat getirip dua etti. Görüntülerin mezuniyet törenine ait olduğu ileri sürüldü. Bakanlık, “O videoyu ailesine göndermiş” dedi.
Bir teğmenin Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kürsüsünde mezuniyet duası ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Teğmenin, MSÜ kürsüsünde önce tekmil verdikten sonra dua ettiği görüntüler büyük tartışma yarattı. Görüntülerde teğmenin, salavat getirdikten sonra, “Yarabbi her başlayan bitiyor, her yeni eskiyor. İşte bizler de başlamış olduğumuz eğitim sürecini bugün nihayete erdirdik. Yarabbi almış olduğumuz bu eğitimi hakkımızda hayırlara vesile eyle” ifadelerini kullandığı duyuluyor.
Konuyla ilgili Cumhuriyet’e bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, teğmenin Milli Savunma Üniversitesi kürsüsünde ettiği duanın görüntülerinin herhangi bir törene ait olmadığını bildirdi. Teğmenin kürsüde dua ettiği video görüntülerini çektikten sonra kendi ailesine gönderdiğini, görüntülerin ailesi tarafından paylaşıldığını bildiren yetkililer, teğmenle ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine, “Emir talimatlar neyi gerektiriyorsa yapılıyor” ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE İŞLEM YAPILMIŞTI
Milli Savunma Bakanlığı, geçen yıl kasım ayında sosyal paylaşım sitelerinde “üniformanla fotoğraf paylaş” etiketiyle başlatılan ve kışlaların içinden görüntü paylaşan askerlerle ilgili harekete geçmiş ve askeri kurallara aykırı paylaşım yapan personelle ilgili yasal işlem başlatmıştı. O dönem, birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlatıldığı bildirilmişti.
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